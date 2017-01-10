عرفت ولاية البويرة، في 24 ساعة الأخيرة، المتزامنة مع الاضطرابات الجوية وتساقط الثلوج، 3 حالات اختناق بالغاز الطبيعي المتسرب عبر بلديات مختلفة خلفت في مجملها إنقاذ 8 أشخاص منهم 5 من عائلة واحدة بعاصمة الولاية تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري.
واستنادا إلى مصدر من الحماية المدينة، فإن الحادث الأول تم تسجيله ليلة الخميس بقرية أغمولة التابعة لبلدية ديرة أقصى جنوب الولاية، حيث تم إنقاذ زوجين (33 و23 سنة) من موت محقق بعد استنشاقهما الغاز الطبيعي المتسرب بمنزلهما، حيث تم تحويلهما إلى المصحة الجوارية بديرة. أما الحادث الثاني، فتم تسجيله ببلدية برج أخريص بنفس الجهة على إثر استنشاق شاب 30 سنة للغاز الطبيعي المتسرب قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى سور الغزلان.
أما عاصمة الولاية، فقد شهدت فجر نفس الليلة إنقاذ عائلة كاملة مكونة من الأب والأم (43، 33 سنة) و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات من موت محقق بحي لاكادات، بعد أن استنشقوا غاز أكسيد الكربون المتسرب، حيث تم تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف لتلقي الإسعافات الأولية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1وفاة إمام ساجدا أثناء صلاة المغرب بتلمسان
2موظف يقتل زوجته بعصا في ميلة
3متضرّرون يحتجون عبر الولايات المحاصرة بالثلوج
4مرتفعات إفرحونان .. هنا توقفت الحياة!
5مقترح برفع الحد الأدنى للأجر للاستفادة من "السوسيال"
Français English
الرأي
عمار يزلي
باي باي أمريكا!
محمد سليم قلالة
مراكز الفكر.. بديلنا للتحليل الاستراتيجي
محمد الهادي الحسني
داء العطب قديم
جمال لعلامي
وين رانا رايحين؟
رشيد ولدبوسيافة
اختراق أمني باسم الأحمدية!
حبيب راشدين
زمن التسيير في انتظار التغيير
عثمان سعدي
الجذر اللغوي للأمازيغ
ضو جمال
تعليمنا وجامعاتنا بلا أهداف!
عبد الرزاق قسوم
الحلال بيّن، والحرام بيّن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
جمال لعلامي
ما وصلنا والو!
الفيديو
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
5 أشخاص من عائلة واحدة
إنقاذ 8 أشخاص اختنقوا بالغاز في ليلة واحدة بالبويرة
أحسن حراش
عرفت ولاية البويرة، في 24 ساعة الأخيرة، المتزامنة مع الاضطرابات الجوية وتساقط الثلوج، 3 حالات اختناق بالغاز الطبيعي المتسرب عبر بلديات مختلفة خلفت في مجملها إنقاذ 8 أشخاص منهم 5 من عائلة واحدة بعاصمة الولاية تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري.
تغطيات ذات صلة
إنقاذ 8 أشخاص اختنقوا بالغاز في ليلة واحدة بالبويرة
الجيش يفكك شبكة تهريب دولية لتهريب المخدرات بتيندوف
الأمن يحرر فتاة قاصرا اختطفت بقصر البخاري بالمدية
سكان وادي سوف يستعجلون فتح المركز الحدودي مع تونس
عاصمة النفط تتحول إلى قطب فلاحي جديد
واستنادا إلى مصدر من الحماية المدينة، فإن الحادث الأول تم تسجيله ليلة الخميس بقرية أغمولة التابعة لبلدية ديرة أقصى جنوب الولاية، حيث تم إنقاذ زوجين (33 و23 سنة) من موت محقق بعد استنشاقهما الغاز الطبيعي المتسرب بمنزلهما، حيث تم تحويلهما إلى المصحة الجوارية بديرة. أما الحادث الثاني، فتم تسجيله ببلدية برج أخريص بنفس الجهة على إثر استنشاق شاب 30 سنة للغاز الطبيعي المتسرب قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى سور الغزلان.
أما عاصمة الولاية، فقد شهدت فجر نفس الليلة إنقاذ عائلة كاملة مكونة من الأب والأم (43، 33 سنة) و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات من موت محقق بحي لاكادات، بعد أن استنشقوا غاز أكسيد الكربون المتسرب، حيث تم تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف لتلقي الإسعافات الأولية.