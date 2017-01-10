5 أشخاص من عائلة واحدة إنقاذ 8 أشخاص اختنقوا بالغاز في ليلة واحدة بالبويرة

عرفت ولاية البويرة، في 24 ساعة الأخيرة، المتزامنة مع الاضطرابات الجوية وتساقط الثلوج، 3 حالات اختناق بالغاز الطبيعي المتسرب عبر بلديات مختلفة خلفت في مجملها إنقاذ 8 أشخاص منهم 5 من عائلة واحدة بعاصمة الولاية تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري.

واستنادا إلى مصدر من الحماية المدينة، فإن الحادث الأول تم تسجيله ليلة الخميس بقرية أغمولة التابعة لبلدية ديرة أقصى جنوب الولاية، حيث تم إنقاذ زوجين (33 و23 سنة) من موت محقق بعد استنشاقهما الغاز الطبيعي المتسرب بمنزلهما، حيث تم تحويلهما إلى المصحة الجوارية بديرة. أما الحادث الثاني، فتم تسجيله ببلدية برج أخريص بنفس الجهة على إثر استنشاق شاب 30 سنة للغاز الطبيعي المتسرب قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى سور الغزلان.

أما عاصمة الولاية، فقد شهدت فجر نفس الليلة إنقاذ عائلة كاملة مكونة من الأب والأم (43، 33 سنة) و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات من موت محقق بحي لاكادات، بعد أن استنشقوا غاز أكسيد الكربون المتسرب، حيث تم تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف لتلقي الإسعافات الأولية.