شرط أن يكون الترشح بشكل فردي ومستقل عن المنظمة.. حداد: رجال "الأفسيو" متحزبون.. ومن حقهم المشاركة في التشريعيات!

توقع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ترشح عدد كبير من رجال الأعمال المنضوين تحت لواء "الأفسيو" في التشريعيات المقبلة للحصول على مقاعد في البرلمان، قائلا إن ترأسه لمنظمة الباترونا لا يعني تدخله في خصوصياتهم، أو حرمانهم من المشاركة في التشريعيات، خاصة وأن جلهم ينضمون لأحزاب سياسية ويعترفون بذلك، إلا أنه بالمقابل منع كافة هؤلاء من تنشيط الحملة الانتخابية باسم "الأفسيو"، أو إقحام المنتدى في سباق التشريعيات.

وقال حداد على هامش الجمعية العامة لمنتدى رؤساء المؤسسات المنعقدة أمس بمقر "الأفسيو"، أن ترشح رجال أعمال الأفسيو للتشريعيات أمر طبيعي، بحكم أن معظمهم متحزبون، إلا أن ذلك لن يخول لهم الحديث والبهرجة السياسية باسم المنتدى.

إلا أن حداد لم يستبعد خوض غمار السياسة بعد مغادرته "الأفسيو"، وشدد على أن المنتدى لن يدعم حزبا معينا أو توجها واحدا دون غيره، وبالمقابل خاطب رجاله ونوابه المترشحين "ربي يسهّل عليكم".

وعاد حداد ليعرض حصيلته بمنظمة الباترونا التي يرأسها منذ سنتين، قائلا أنها اليوم كبرت وأصبحت تضم 3000 رجل أعمال، بعدما كانت لا تستهوي أكثر من 160 متعامل في الماضي، وهو ما يدعو إلى إعادة هيكلتها بشكل جديد، وهو الملف الذي سيتم الكشف عن تفاصيله في الجمعية العامة المقبلة، التي ستنعقد في الفترة الممتدة بين 30 مارس و30 أفريل، على أن يتم تحديد موعدها الرسمي لاحقا.

وكشف في السياق عن إزاحة رئيس "جيل أفسيو" ، توفيق أوراري، واستخلافه بلجنة مكونة من 4 أعضاء ستسير هذا التنظيم لمدة سنتين، ويترأسها كل من اسكندر محمد ومونية شادي وحكيم سوفي وسامي أقلي، بالتناوب لمدة 6 أشهر لكل عضو. ورفض حداد الربط بين ما حدث في المنتدى الإفريقي للاستثمار ورحيل توفيق أوراري.