آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
-
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
-
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
-
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
-
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
-
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
-
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
-
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
-
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
-
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
نصف العمر الجامعي يُحرق في طوابير المحلات التي تبيعها
"البولي كوب" تبتلع المنحة الجامعية وما يقدمه الأولياء لأبنائهم
تشهد تجارة الملخصات المنسوخة "البولي كوب" ازدهارا واسعا، لتزامنها مع موعد الامتحانات الجامعية، حيث تسجل المحلات المختصة في بيعها طلبات قياسية عليها هذه الأيام، بعدما أضحى غالبية الطلبة يتغيبون عن حضور الدروس ليقتنوها ويعتمدونها وسيلة للحفظ بدلا من كتابة الحصص الدراسية التي تنقصهم، غير مدركين إذا كانت متسلسلة وكاملة أو منقوصة فهم لا يعرفون شيئا عن البرنامج.
يلاحظ المار بمحاذاة المحلات المختصة في إنجاز الصور طبق الأصل المتواجدة أمام الجامعات، طوابير طويلة لطلبة وطالبات، من مختلف السنوات الدراسية، ينتظرون دورهم لاقتناء ملخصات الدروس، حتى يتمكنوا من المراجعة والحفظ استعدادا للامتحانات، حيث تباع النسخ الخاصة بجميع المواد، فما على الطالب سوى ذكر اسم المادة التي يرغب فيها ورقم المجموعة حتى يسلمه البائع ملخصه. وتختلف الأسعار حسب حجمه وعدد أوراقه بالإضافة إلى أهمية المادة، ويتراوح سعره ما بين 70 و100 دج كأقصى تقدير، حيث صار بعض الطلبة يفضلون تخصيص مبلغ 1000 دج نهاية كل فصل لاقتناء مختلف الدروس التي يحتاجونها. بدل الحضور لدروس المحاضرات يوميا، وقد اكتسبت بعض المحلات المتخصصة في إنجاز الصور طبق الأصل شهرة واسعة في هذا المجال، بما فيها المتواجدة داخل الجامعات.
ويرى الطلبة، أنّ الأمر أصبح عاديا جدا وجزءا لا يتجزأ من حياتهم الجامعية، فجميعهم يتغيبون عن المحاضرات والحل السحري في الحفظ منها، علما أنها في غالب الأحيان تكون غير واضحة أو يكون الخط رديئا، لكنه خيار يبقى أفضل من لا شيء فالمهم هو الحفظ فقط، من دون فهم أو استيعاب للدروس، ومبررهم الوحيد أنهم لن يفهموا شيئا حتى ولو حضروا المحاضرات. وكشف لنا بعض الطلبة أن بعض الملخصات تباع على حسب الأفواج، فمثلا لو اشترى طالب ملخصا خاصا بآخر وأجاب منه في الاختبار سينال علامات أقل وقد يتعرض للإقصاء من المادة.
وذهب بعض الطلبة إلى أبعد من هذا، بعدما أكدوا اتفاق بعض الأساتذة مع أصحاب هذه المحلات على تسليمهم جميع الدروس ليبيعوها على شكل مجموعة من الدروس المنسوخة، وقد أصبح هذا النمط السائد الذي يعتمده غالبية الأساتذة، حيث ذكر لنا طالب جامعي مرة عندما كان في السنة الأولى، لم يحضر أستاذ إحدى المواد طيلة الفصل وفي آخر يوم جاء وقدم لهم ملخصا وطلب منهم نسخه ومراجعته، كي يختبروا فيه وكانت تلك المرة الوحيدة التي التقوا فيها بالأستاذ.
2017/01/21 على 21:001
إنهم كوادر المستقبل يا عيني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2017/01/21 على 21:482
دراهم الفليكسي تكفي النسخ تاع العام. عندما كان المسلمين والعرب مسلمين وعرب صح كان احدهم يسافر شهورا من اجل معرفة حديث واحد,وباع الامام احمد سقف بيته في طلب العلم,وآخر بال الدم مرتين في طلبه للعلم ........ وفي العصر الحديث يقضي الشاب الامريكي ثلاث سنوات في افغانستان وغيرها ويفقد رجله ليدفع الجيش مصاريف جامعته عندما يكمل لانها ليست مجانية.لذلك ساد العرب قديما والامريكيون حديثا.
2017/01/21 على 21:593
في جامعة بجاية تمنح الجامعة مطبوعات مجانية للطلبة للحاضر والغائب على حد سواء ولا يدفع الطلبة فلسا واحدا عكس باقي جامعات الوطن وفي الاخير يقولوا حنا محقورين
2017/01/21 على 22:034
ستنقرض هاته الظاهرة بانتشار الهاتف والتابلات