انعدام مضخة كبيرة وضع مصالح البلدية في ورطة أزمة مياه خانقة بالحي الحضري بالدبداب في إيليزي

يشتكي سكان الحي الحضري ببلدية الدبداب شمال ولاية إيليزي من التذبذب في التزود بالماء الصالح للشرب من الحنفيات، وذلك منذ أزيد من ثلاثة أيام، بحيث يقتصر توفره سوى على ساعة أو ساعتين من الزمن فقط.

هذه الحالة أثارت استياء المواطنين، والذين عبّروا للشروق عن بالغ استيائهم من هذه الوضعية في ظل الغياب التام للمسؤول الأول للبلدية عن مثل هذه المشاكل، مؤكدين بأنهم لم يجدوا من يشتكون له سوى جريدة الشروق، ليصبوا عبرها جام غضبهم على مسؤولي البلدية، والذين لم يتكبدوا حتى عناء توفير صهاريج لنقل الماء إلى هذه البيوت التي تشتكي من هذه المشكلة، فيما تتواجد بيوت أخرى، على غرار الحي الريفي والسكنات الاجتماعية الجديدة بالمنطقة الحضرية من انعدام تام للماء.

وفي اتصال "للشروق" مع أحد النواب، كشف بأن تعطل المضخة الكبيرة، والتي تضخ الماء من البئر السفلي إلى الخزان الكبير بالحي الحضري، هو ما تسبب في وقوع هذه المشكلة، بحيث تم وضع حل مؤقت فقط لا يفي بالغرض المطلوب، بحيث أن الماء يصل إلى المساكن القريبة من الخزان فقط، مؤكدا بأنه يتم العمل على جلب مضخة جديدة وكبيرة تكفي لضخ المياه من البئر إلى الخزان، خاصة وأن المضخات الجديدة والتي تم جلبها مؤخرا، والمتواجدة على مستوى الحظيرة لا تكفي لضخ الماء المطلوب لملء الخزان، بحيث ينتظر الاستعانة بشركة سوناطراك لحل هذا الإشكال، يحدث كل هذا في ظل الغياب التام لرئيس البلدية الذي لم يزر مقرها منذ أشهر طويلة، وأضاف النائب في البلدية للشروق بأنه قد اجتمع مع رئيس دائرة ان أمناس، من أجل أن يتم تحويل تسيير ملف الماء إلى شركة الجزائرية للمياه، وذلك لإنهاء مثل هذه المشاكل، والتي يبدو أن البلدية لم يعد بمقدورها تسيير هذا الملف، خاصة بعد الشكاوى العديدة للسكان بالحي الحضري.