3 قتلى في حوادث مرور خلال يوم واحد الثلوج تغلق 38 طريقا وطنيا وولائيا

أكدت مصالح الدرك الوطني، الإثنين، أن الاضطرابات الجوية التي تشهدها عدد من ولايات الوطن تسببت في غلق 38 طريقا وطنيا وولائيا أمام حركة المرور.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني، أن الولايات الأكثر تضررا هي الأغواط، البيض، تلمسان، تيزي وزو، باتنة، البويرة وسطيف، مضيفا أن الطريقين الوطنيين 15 و 33 العابرين لإقليم ولايتي البويرة وتيزي وزو والطريق الوطني رقم 99 العابر لإقليم ولايتي تلمسان والبيض وكذا الطريق الوطني رقم 47 العابر لإقليم ولايتي الأغواط والبيض هي الأكثر تضررا.

وأكد البيان أن "المصالح المعنية تقوم رفقة أفراد الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، إلى غاية الساعة، بإزالة الثلوج من المسالك المذكورة بغية إعادة فتحها أمام حركة المرور".

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في خمسة حوادث مرور سجلت عبر مناطق الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب بيان آخر لنفس المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن أكبر عدد هذه الحوادث وقعت على مستوى ولاية سيدي بلعباس التي عرفت تسجيل حادثي مرور.

وفي هذا الصدد، تذكر مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق، خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهد تقلبات جوية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتخفيض السرعة ومضاعفة مسافة الأمان بين المركبات وذلك من أجل سلامتهم وسلامة الجميع. كما تنصح كل من يتأهب للسفر أو التنقل بتصفح الموقع الالكتروني "TARIKI.DZ '' الذي يوفر معلومات آنية على حالة شبكة الطرقات وأيضا الرقم الأخضر "1055" للاتصال عند أي طارئ.