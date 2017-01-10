أعلنت منظمة لمكافحة الفساد، الاثنين، أنها ستقاضي الرئيس دونالد ترامب لانتهاك الدستور الأمريكي المرتبط بالإيرادات التي لا يزال يتقاضها على حد قولها من دول أجنبية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي آند إيثيكس إن واشنطن" (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات)، إنها سترفع شكوى ضد ترامب اعتباراً من الاثنين، أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية بحسب بيان نشر، الأحد.
وجاء في البيان، أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته "ترامب أورغانايزيشن" بعد تنصيبه.
وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصباً رسمياً أن يقبل، بدون موافقة الكونغرس، "هدية أو رسوماً أو وظيفة أو لقباً من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".
وتعتبر المنظمة، أن ترامب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه "أموالاً ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج". وذكرت المنظمة خصوصاً الصين والهند وإندونيسيا والفلبين.
وأضافت المنظمة: "عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأمريكي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الأعمال".
وتفادياً لأي تضارب في المصالح عهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرغ.
كما وضع كافة أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضاً فيسلبرغ. لكنه لم يتخل عنها ما يعني أنه لا يزال مهتماً بأرباح مجموعته المالية.
وكان مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات وولتر شوب اعتبر بعد إعلان ترامب عن هذه التدابير في 11 جانفي، إن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد أي تضارب في المصالح.
ولإنجاح دعواها أعلنت المنظمة، أنها استعانت بخبراء دستور من مستوى رفيع بينهم ريتشارد بينتر ونورمان ايسن اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الأخلاقية لجورج بوش وباراك أوباما عندما كانا رئيسين.
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منظمة أمريكية تقاضي ترامب
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت منظمة لمكافحة الفساد، الاثنين، أنها ستقاضي الرئيس دونالد ترامب لانتهاك الدستور الأمريكي المرتبط بالإيرادات التي لا يزال يتقاضها على حد قولها من دول أجنبية.
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منظمة أمريكية تقاضي ترامب
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وأكدت المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي آند إيثيكس إن واشنطن" (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات)، إنها سترفع شكوى ضد ترامب اعتباراً من الاثنين، أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية بحسب بيان نشر، الأحد.
وجاء في البيان، أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته "ترامب أورغانايزيشن" بعد تنصيبه.
وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصباً رسمياً أن يقبل، بدون موافقة الكونغرس، "هدية أو رسوماً أو وظيفة أو لقباً من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".
وتعتبر المنظمة، أن ترامب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه "أموالاً ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج". وذكرت المنظمة خصوصاً الصين والهند وإندونيسيا والفلبين.
وأضافت المنظمة: "عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأمريكي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الأعمال".
وتفادياً لأي تضارب في المصالح عهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرغ.
كما وضع كافة أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضاً فيسلبرغ. لكنه لم يتخل عنها ما يعني أنه لا يزال مهتماً بأرباح مجموعته المالية.
وكان مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات وولتر شوب اعتبر بعد إعلان ترامب عن هذه التدابير في 11 جانفي، إن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد أي تضارب في المصالح.
ولإنجاح دعواها أعلنت المنظمة، أنها استعانت بخبراء دستور من مستوى رفيع بينهم ريتشارد بينتر ونورمان ايسن اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الأخلاقية لجورج بوش وباراك أوباما عندما كانا رئيسين.