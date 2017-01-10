لا تزال ولاية ايليزي تعرف عجزا في التزود بمادة الإسمنت على مستوى أغلب بلدياتها الست، وذلك نتيجة لعدم تمكن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، "جيكا" في منح ولاية ايليزي، حصتها النظرية الكاملة.
ورغم مطالبة مسؤولي الولاية مرارا وتكرارا بحصة الولاية من هذه المادة الحيوية، إلا أن ذلك لم يتم بشكل كامل، إذ تعرف بعض البلديات تزودا منتظما بها، حتى لو لم يكن كافيا على غرار بلدية ايليزي، فإن باقي البلديات ظلت رغم ذلك بعيدة عن الحصول على الكميات المطلوبة والمعبر عنها من طرف مديرية التجارة بالولاية، فحتى شهر ديسمبر من العام المنقضي، تزودت الولاية، بحوالي 39.3 ألف طن من مادة الإسمنت البورتلاندي العادي، والذي يعد الأكثر طلبا من طرف سكان الولاية، ويباع بسعر 430 دينار للكيس الواحد.
وتعتبر الكمية المذكورة، حسب مختصين في قطاع البناء والأشغال العمومية بالولاية، أقل بكثير من الحاجة النظرية للولاية من الإسمنت، حيث تعرف جميع مستودعات بيع المادة على مستوى بلديات الولاية الست، عجزا وندرة كبيرة، ولا يمكن للمواطن أن يحصل على الكمية التي يطلبها، إلا بعد انتظار طويل في الغالب، فيما وجد المقاولون بالولاية، الندرة في الإسمنت على مستوى المؤسسة العمومية، مبررا لتقديمه للمسؤولين اثناء مناقشة وضعيات وسير وتيرة المشاريع، الأمر الذي دفع والي ايليزي، والوالي المنتدب لجانت في كل مرة، للمطالبة من المؤسسة العمومية بزيادة حصص الولاية من المادة، كون الأسعار المتداولة على مستوى محلات الخواص، بعيدة عن متناول أصحاب المشاريع، كونها تقلل بشكل كبير من هامش الفائدة التي يجنونها من تلك العمليات والمشاريع، ويعزز من ضعف تزويد الولاية.
الرسالة التي طالب بموجبها نائب عن الولاية من وزير التجارة بضرورة رفع حصة الولاية من المادة خلال الفترات القادمة، خاصة تلك المسوقة على مستوى المؤسسة العمومية "جيكا"، وكذا مطالبة الوزارة الوصية بتذليل الصعاب التي يمكن ان يلاقيها الخواص في تزويد الولاية من المادة المطلب الذي لا يعرف ما سينتهي إليه، كون مشكلة تزويد الولاية بمادة الإسمنت، ليست وليدة اليوم، حيث كانت الولاية منذ سنوات طويلة تطالب برفع تلك الحصص من الجهات المعنية وحتى القطاعات الوزارية المعنية، لكن في غالبها تبقى مطالب معلقة، تأبي أن تتحقق.
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المجمع الصناعي يعجز عن تزويد ايليزي بحصتها من الإسمنت
ب. طواهرية
لا تزال ولاية ايليزي تعرف عجزا في التزود بمادة الإسمنت على مستوى أغلب بلدياتها الست، وذلك نتيجة لعدم تمكن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، "جيكا" في منح ولاية ايليزي، حصتها النظرية الكاملة.
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ورغم مطالبة مسؤولي الولاية مرارا وتكرارا بحصة الولاية من هذه المادة الحيوية، إلا أن ذلك لم يتم بشكل كامل، إذ تعرف بعض البلديات تزودا منتظما بها، حتى لو لم يكن كافيا على غرار بلدية ايليزي، فإن باقي البلديات ظلت رغم ذلك بعيدة عن الحصول على الكميات المطلوبة والمعبر عنها من طرف مديرية التجارة بالولاية، فحتى شهر ديسمبر من العام المنقضي، تزودت الولاية، بحوالي 39.3 ألف طن من مادة الإسمنت البورتلاندي العادي، والذي يعد الأكثر طلبا من طرف سكان الولاية، ويباع بسعر 430 دينار للكيس الواحد.
وتعتبر الكمية المذكورة، حسب مختصين في قطاع البناء والأشغال العمومية بالولاية، أقل بكثير من الحاجة النظرية للولاية من الإسمنت، حيث تعرف جميع مستودعات بيع المادة على مستوى بلديات الولاية الست، عجزا وندرة كبيرة، ولا يمكن للمواطن أن يحصل على الكمية التي يطلبها، إلا بعد انتظار طويل في الغالب، فيما وجد المقاولون بالولاية، الندرة في الإسمنت على مستوى المؤسسة العمومية، مبررا لتقديمه للمسؤولين اثناء مناقشة وضعيات وسير وتيرة المشاريع، الأمر الذي دفع والي ايليزي، والوالي المنتدب لجانت في كل مرة، للمطالبة من المؤسسة العمومية بزيادة حصص الولاية من المادة، كون الأسعار المتداولة على مستوى محلات الخواص، بعيدة عن متناول أصحاب المشاريع، كونها تقلل بشكل كبير من هامش الفائدة التي يجنونها من تلك العمليات والمشاريع، ويعزز من ضعف تزويد الولاية.
الرسالة التي طالب بموجبها نائب عن الولاية من وزير التجارة بضرورة رفع حصة الولاية من المادة خلال الفترات القادمة، خاصة تلك المسوقة على مستوى المؤسسة العمومية "جيكا"، وكذا مطالبة الوزارة الوصية بتذليل الصعاب التي يمكن ان يلاقيها الخواص في تزويد الولاية من المادة المطلب الذي لا يعرف ما سينتهي إليه، كون مشكلة تزويد الولاية بمادة الإسمنت، ليست وليدة اليوم، حيث كانت الولاية منذ سنوات طويلة تطالب برفع تلك الحصص من الجهات المعنية وحتى القطاعات الوزارية المعنية، لكن في غالبها تبقى مطالب معلقة، تأبي أن تتحقق.