انتشرت، الخميس، صور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقف إلى جانبه رئيس هيئة الأركان العامة خلوصي آكار وهما يصليان في المسجد النبوي الشريف، والتي قالت عنها الصحف التركية، إنها حطمت الأرقام القياسية بانتشارها وتداولها، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي".
ووفقاً لصحيفة "يني شفق"، فإن انتشار هذه الصور يعود بشكل كبير إلى إعجاب الأتراك بها، معتبرين أن صلاة صاحب أكبر منصب قيادي داخل المؤسسة العسكرية تعطي "مثالاً جيداً للقائد المثالي".
وقد عاد أردوغان بعد اختتام جولة خليجية، شملت كلاً من البحرين والسعودية وقطر مطلع هذا الأسبوع، إلى مكة المكرمة لزيارة الكعبة وتأدية العمرة وزيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المسجد النبوي، حيث تم تخصيص طائرة خاصة له نقلته إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
وقد رافق الرئيس التركي وفد رفيع المستوى، يتكون من زوجته السيدة أمينة أردوغان، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال خلوصي آكار، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكدجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية بيرات البيرق، إلى جانب قائد جهاز الاستخبارات التركية المستشار هاكان فيدان.
ووصف أحد الأتراك على موقع تويتر الصورة التي جمعت الرئيس التركي ورئيس هيئة الأركان العامة بقوله: "هذه الصورة انتظرناها لمدة 90 سنة"، في إشارة منه إلى الأخبار التي تقول بأن صلاة الجماعة كانت ممنوعة على أفراد المؤسسة العسكرية طول هذه المدة.
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"انتظرناها 90 سنة من عسكري"
صورة لصلاة رئيس الأركان التركي رفقة أردوغان تحطم الأرقام القياسية
وكالات - الشروق أونلاين
انتشرت، الخميس، صور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقف إلى جانبه رئيس هيئة الأركان العامة خلوصي آكار وهما يصليان في المسجد النبوي الشريف، والتي قالت عنها الصحف التركية، إنها حطمت الأرقام القياسية بانتشارها وتداولها، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي".
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ووفقاً لصحيفة "يني شفق"، فإن انتشار هذه الصور يعود بشكل كبير إلى إعجاب الأتراك بها، معتبرين أن صلاة صاحب أكبر منصب قيادي داخل المؤسسة العسكرية تعطي "مثالاً جيداً للقائد المثالي".
وقد عاد أردوغان بعد اختتام جولة خليجية، شملت كلاً من البحرين والسعودية وقطر مطلع هذا الأسبوع، إلى مكة المكرمة لزيارة الكعبة وتأدية العمرة وزيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المسجد النبوي، حيث تم تخصيص طائرة خاصة له نقلته إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
وقد رافق الرئيس التركي وفد رفيع المستوى، يتكون من زوجته السيدة أمينة أردوغان، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال خلوصي آكار، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكدجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية بيرات البيرق، إلى جانب قائد جهاز الاستخبارات التركية المستشار هاكان فيدان.
ووصف أحد الأتراك على موقع تويتر الصورة التي جمعت الرئيس التركي ورئيس هيئة الأركان العامة بقوله: "هذه الصورة انتظرناها لمدة 90 سنة"، في إشارة منه إلى الأخبار التي تقول بأن صلاة الجماعة كانت ممنوعة على أفراد المؤسسة العسكرية طول هذه المدة.
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