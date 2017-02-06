بعد زيارة طرابلس العام الماضي مساهل في جولة بمدن ليبية

يقوم عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، قريبا بزيارة إلى مناطق ليبية، في خطوة غير مسبوقة لمسؤول في مستواه من خارج البلاد.

وأكد بيان لوزارة الخارجية، السبت، أنه "بطلب من الأطراف الليبية التي حضرت إلى الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة، تمت برمجة جولة مساهل في عدة مناطق ليبية خلال الأيام المقبلة".

ولم يحد تاريخ الزيارة، التي ستكون حتما بعد نهاية الاجتماع الثلاثي بين الجزائر ومصر وتونس بالعاصمة تونس، يومي الأحد والاثنين بمشاركة عبد القادر مساهل.

وسبق لمساهل أن زار طرابلس في أفريل 2016، في أول زيارة لمسؤول خارجي، كخطوة رمزية لإعلان الدعم للمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج

ويقود مساهل منذ أشهر طويلة، وساطات بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، من أجل بحث إطلاق حوار يفضي إلى تعديلات على اتفاق الصخيرات لعام 2015، والذي فشل تجسيده على الأرض.

وأعلنت الخارجية الجمعة إرسال 30 طنا من المساعدات في شكل مواد غذائية لسكان جنوب وغرب ليبيا، وينتظر أن ترسل خلال الأيام القادمة كميات من الوقود لمحطات لتوليد الكهرباء بعدة مدن ليبية لمواجهة الإنقطاعات في التيار الكهربائي.