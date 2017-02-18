تفاجأت السلطات المحلية لدائرة بني صاف في عين تموشنت، السبت، المصادف ليوم الشهيد بقبور، قد تعرضت للتخريب والتدنيس، في مقبرة الشهداء.
من جهتها، مصادر "الشروق" أكدت أن عدد القبور التي مسها التخريب قاربت 35 قبرا لشهداء الثورة، مؤكدة أنه تم إيداع شكوى رسمية من طرف مصالح البلدية ضد مجهول عن تهمة انتهاك حرمة الأموات.
وقالت تنسيقية الشهداء ببني صاف على لسان ممثلها: "إنّ هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي صلة لا للأخلاق ولا للدين الإسلامي"، مستبعدة أن يكون الأمر متعلقا بأمور السحر والشعوذة.
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مجهولون يخربون قبور الشهداء بتموشنت في اليوم الوطني للشهيد
أمين بلحية
تفاجأت السلطات المحلية لدائرة بني صاف في عين تموشنت، السبت، المصادف ليوم الشهيد بقبور، قد تعرضت للتخريب والتدنيس، في مقبرة الشهداء.
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من جهتها، مصادر "الشروق" أكدت أن عدد القبور التي مسها التخريب قاربت 35 قبرا لشهداء الثورة، مؤكدة أنه تم إيداع شكوى رسمية من طرف مصالح البلدية ضد مجهول عن تهمة انتهاك حرمة الأموات.
وقالت تنسيقية الشهداء ببني صاف على لسان ممثلها: "إنّ هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي صلة لا للأخلاق ولا للدين الإسلامي"، مستبعدة أن يكون الأمر متعلقا بأمور السحر والشعوذة.