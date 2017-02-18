مجهولون يخربون قبور الشهداء بتموشنت في اليوم الوطني للشهيد

date 2017/02/19 views 157 comments 0
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icon-writer أمين بلحية

تفاجأت السلطات المحلية لدائرة بني صاف في عين تموشنت، السبت، المصادف ليوم الشهيد بقبور، قد تعرضت للتخريب والتدنيس، في مقبرة الشهداء.

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من جهتها، مصادر "الشروق" أكدت أن عدد القبور التي مسها التخريب قاربت 35 قبرا لشهداء الثورة، مؤكدة أنه تم إيداع شكوى رسمية من طرف مصالح البلدية ضد مجهول عن تهمة انتهاك حرمة الأموات.

وقالت تنسيقية الشهداء ببني صاف على لسان ممثلها: "إنّ هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي صلة لا للأخلاق ولا للدين الإسلامي"، مستبعدة أن يكون الأمر متعلقا بأمور السحر والشعوذة.

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