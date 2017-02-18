على عكس ما حدث مع انهيار جزء من طريق بن عكنون شهران على حفرة بوزريعة والسلطات تتفرج

على الرغم من مرور أزيد من شهرين كاملين على حدوث انهيار كلي للطريق الرابط بين أحياء بلدية بوزريعة وباب الواد، على مستوى المسلك الرئيسي المؤدي إلى حي "سيلاست"، مخلفا حفرة عملاقة، لا تزال السلطات المحلية لبلدية بوزريعة والمصالح المعنية لولاية الجزائر تلعب دور المتفرج .

طالب قاطنو أحياء بلدية بوزريعة، في تصريحات لـ"الشروق"، الثلاثاء، والي العاصمة عبد القادر زوخ بالتدخل وإيفاد لجنة تحقيق إزاء تقاعس المسؤولين المحليين في الضغط على صاحب الأشغال الذي تسبب في انهيار جزء من الطريق المذكور بالكامل، والتحقيق حول احترام معايير الإنجاز، وما إذا قام المعني بالدراسات الأولية التي تظهر حجم الأضرار التي قد تتسبب فيها أشغال الحفر التي فاقت 15 مترا لإنجاز مشروعه، وهو ما تسبب بعد ذلك مع موجة الأمطار الجارفة انجراف التربة وحدوث في حفرة عملاقة مازالت على حالها إلى يومنا هذا.

من جهة أخرى، عبر متحدثو "الشروق"، عن المعاناة اليومية لمستعملي الطريق الرابط بين أحياء بوزريعة وباب الواد، خاصة أنه معروف بسهولة حركيته وتفادي الازدحام بالطرق الأخرى، وطالبوا والي العاصمة بضرورة محاسبة المسؤولين المحلين وأصحاب المشروع، المتسببين في عزل أحياء بكاملها.