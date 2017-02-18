استرجاع 12 سلاحا أبيض وتوقيف 34 شخصا حجز 2 كلغ من الكيف في مداهمات للشرطة بالعاصمة وتيبازة

تمكنت مصالح الأمن الوطني في عمليتين متفرقتين بكل من العاصمة وتيبازة، من ضبط 2.926 كلغ من الكيف المعالج، و326 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 12 سلاحا أبيض، حيث سمحت هاتان العمليتان بتوقيف 34 شخصا من بينهم امرأة.

وجاءت العملية الأولى، بعد قيام مصالح شرطة الجزائر بعدة مداهمات لمختلف النقاط السوداء والأماكن المشبوهة بأحياء العاصمة، التي أسفرت عن توقيف 31 شخصا وحجز 91 غراما من الكيف المعالج، 326 قرص مهلوس، كما تم ضبط 12 سلاح أبيض.

وفى العملية الثانية التي جاءت مجريات أحداثها بعد استغلال معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بترويج مادة المخدرات بأحياء المنطقة، تم القبض على شخصين وامرأة بحوزتهم 835،2 كلغ من الكيف المعالج.

وفتحت مصالح الشرطة تحقيقات في هذه القضايا لتوقيف باقي أفراد الشبكات الإجرامية التي تنشط في تجارة هذه السموم.