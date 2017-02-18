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صاحب قضية التفاح الكاسد
الجزائر بلد كبير بفضل "إنجازات" الإستعمار
قال رئيس منطقة "آلب كوت دازور" الفرنسية، كريستيان ايستروزي، صاحب "قضية التفاح" الكاسد، الأربعاء أن الجزائر بلد كبير اليوم بفضل الاستعمار الذي بني طرقات وجامعات وخطط لمدن مثل وهران والعاصمة.
وكان كريستيان ايستروزي يرد على سؤال بشأن موقفه من تصريحات إيمانويل ماركون الذي وصف الإستعمار بـ"الجريمة ضد الإنسانية" وذلك في حوار تلفزيوني على فضائية "بوبليك سينا".
ايستروزي الذي وصف تصريحات ماركون بـ"الخطأ الجسيم"، متسائلا "أين هي وحشية الاستعمار ففرنسا ذهبت لنشر الحضارة في الجزائر؟".
وأضاف "إذا كانت الجزائر بلدا كبيرا اليوم فالفضل يعود للفرنسيين الذين بنوا الشوارع والطرقات والجامعات، ولأن مهندسين معماريين كبارا رسموا وصمموا معمار مدن مثل وهران والجزائر العاصمة".
وتأتي تصريحات هذا السياسي الفرنسي الذي ينتمي لحزب الجمهوريين اليميني، بعد أيام من إصداره بيانا، حول رفض الجزائر استيراد تفاح منطقة الألب خلف جدلا كبيرا.
ودعا ايستروزي رئيس حكومة بلاده، إلى الضغط على السلطات الجزائرية لاقتناء 20 ألف طن من هذا المنتوج، الذي يواجه الكساد.
ait baha - adrar2017/02/22 على 19:551
il a toute a fait raison je me demande comment serais l'algerie s'il n'y avait pas la période coloniale est le pétrole de nos jours je vous laisse deviner
SoloDZ - بنايات فرنسا شيدت حسداً على انقاذ مدن جزائرية حضارية راقية القصبة مثلا 2017/02/22 على 20:002
فرنسا في رفاهية اليوم بسبب خيرات الجزائر المنهوبة وقبل ذلك كان الشعب الفرنسي يقتات من المجاري اي كان ياكل الجرذان التي لم تكن تعرفها الجزائر إلا بعد ان رست بواخر العسكر الفرنسية وكانت الجزائر تدين لفرنسا باموال طائلة مقابل القمح الذي كانت تتفضل به الجزائر على فرنسا ومدينة الجزائر وقسنطينة ووهران وغرداية وبجاية وغيرهم كانت من اجمل المدن المتوسطية والصحراوية واعرقها يوم كانت باريس تقلد النمسا والمانيا وانجلترا في المعمار والتحضر ثم ان الجزائر شيدتها سواعد ابناءها باموال بلدهم والاستعمار كان مجرم
مراد2017/02/22 على 20:003
هذا وين فقت بها؟ هههههه الجزائريين تركوك تبني مدن وقرى و تصلح أراضي فلاحية عملاقة من الحدود الشرقية للغربية و توسع المساحة جنوباً وتضم ثروات والله لن تنتهي بإدن الله و فوق ذلك تبني سكك حديد شبكات طرق وغيره ؛لما إنتهيت وضننت أنك في بلادك جائت جماعة بركلة في ظهرك أخرجوكم منها ؛منكم من هرب بلباس النوم ؛كل هذا لم يكفي بل تبعوك لبلادك وصدقني ستخرج منها والإيام بيننا وسترى؛آلي ما يعرفش الجزائريين فقد يخطئ معهم ؛هؤلاء إدا دخلوا حرب والله ما يخرجون منها إلا صرعى أو منتصرين ؛أبقى أنت مع التفاح فنحن