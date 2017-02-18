صاحب قضية التفاح الكاسد الجزائر بلد كبير بفضل "إنجازات" الإستعمار

قال رئيس منطقة "آلب كوت دازور" الفرنسية، كريستيان ايستروزي، صاحب "قضية التفاح" الكاسد، الأربعاء أن الجزائر بلد كبير اليوم بفضل الاستعمار الذي بني طرقات وجامعات وخطط لمدن مثل وهران والعاصمة.

وكان كريستيان ايستروزي يرد على سؤال بشأن موقفه من تصريحات إيمانويل ماركون الذي وصف الإستعمار بـ"الجريمة ضد الإنسانية" وذلك في حوار تلفزيوني على فضائية "بوبليك سينا".

ايستروزي الذي وصف تصريحات ماركون بـ"الخطأ الجسيم"، متسائلا "أين هي وحشية الاستعمار ففرنسا ذهبت لنشر الحضارة في الجزائر؟".

وأضاف "إذا كانت الجزائر بلدا كبيرا اليوم فالفضل يعود للفرنسيين الذين بنوا الشوارع والطرقات والجامعات، ولأن مهندسين معماريين كبارا رسموا وصمموا معمار مدن مثل وهران والجزائر العاصمة".

وتأتي تصريحات هذا السياسي الفرنسي الذي ينتمي لحزب الجمهوريين اليميني، بعد أيام من إصداره بيانا، حول رفض الجزائر استيراد تفاح منطقة الألب خلف جدلا كبيرا.

ودعا ايستروزي رئيس حكومة بلاده، إلى الضغط على السلطات الجزائرية لاقتناء 20 ألف طن من هذا المنتوج، الذي يواجه الكساد.