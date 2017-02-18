أعلنت ثلاث مجموعات مقاتلة من المعارضة السورية المدعومة من تركيا، الخميس، سيطرتها على مدينة الباب بالكامل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سوريا بعد أسابيع من المعارك.
وأوردت وكالة الأناضول للأنباء، من جهتها، أن "الجيش الحر والقوات المسلحة التركية تسيطر على مدينة الباب شرقي حلب السورية".
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلي الفصائل المعارضة سيطروا على نحو نصف أحياء المدينة إلا أن مقاتلي التنظيم ما يزالون فيها.
وذكر أحمد عثمان قائد مجموعة "السلطان مراد"، أحد الفصائل الثلاثة التي أعلنت السيطرة على المدينة، "بعد ساعات من المعارك، تم الإعلان عن تحرير مدينة الباب بالكامل وحالياً يتم تمشيط الأحياء السكنية من الألغام".
وقال قائد "فرقة الحمزة" سيف أبو بكر: "سيطرنا يوم أمس (الأربعاء)، على مركز المدينة الذي يعد المربع الأمني (للتنظيم) وأصيبوا بانهيار كبير، أتممنا العملية عند الساعة السادسة صباحاً (04:00 ت.غ) وتمت السيطرة عليها بشكل كامل".
وأشار أبو جعفر القائد العسكري في "لواء المعتصم"، من جهته، "لقد قتلنا العشرات من متشددي التنظيم وأخلينا نحو خمسين عائلة من الباب"، مشيرا إلى أن القوات "ستنتهي من تمشيط بقية المدينة وسنعزز خطوطنا الدفاعية".
وتشكل مدينة الباب التي تعد آخر أبرز معقل للجهاديين في محافظة حلب، منذ نحو شهرين هدفاً رئيسياً لعملية "درع الفرات" التي تنفذها القوات التركية وفصائل سورية معارضة قريبة منها.
وبدأت تركيا في 24 أوت عملية غير مسبوقة داخل سوريا ضد تنظيم "داعش" والفصائل الكردية المقاتلة. وحققت تقدماً سريعاً في بدايتها، إلا أنها تباطأت مع اشتداد القتال للسيطرة على مدينة الباب منذ ديسمبر الماضي.
والمدينة هدف أيضاً لهجوم تنفذه قوات النظام السوري وحلفاؤها منذ شهر من ناحية الجنوب.
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طردوا "داعش"
المعارضة السورية المدعومة من تركيا تسيطر على الباب
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت ثلاث مجموعات مقاتلة من المعارضة السورية المدعومة من تركيا، الخميس، سيطرتها على مدينة الباب بالكامل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سوريا بعد أسابيع من المعارك.
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وأوردت وكالة الأناضول للأنباء، من جهتها، أن "الجيش الحر والقوات المسلحة التركية تسيطر على مدينة الباب شرقي حلب السورية".
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلي الفصائل المعارضة سيطروا على نحو نصف أحياء المدينة إلا أن مقاتلي التنظيم ما يزالون فيها.
وذكر أحمد عثمان قائد مجموعة "السلطان مراد"، أحد الفصائل الثلاثة التي أعلنت السيطرة على المدينة، "بعد ساعات من المعارك، تم الإعلان عن تحرير مدينة الباب بالكامل وحالياً يتم تمشيط الأحياء السكنية من الألغام".
وقال قائد "فرقة الحمزة" سيف أبو بكر: "سيطرنا يوم أمس (الأربعاء)، على مركز المدينة الذي يعد المربع الأمني (للتنظيم) وأصيبوا بانهيار كبير، أتممنا العملية عند الساعة السادسة صباحاً (04:00 ت.غ) وتمت السيطرة عليها بشكل كامل".
وأشار أبو جعفر القائد العسكري في "لواء المعتصم"، من جهته، "لقد قتلنا العشرات من متشددي التنظيم وأخلينا نحو خمسين عائلة من الباب"، مشيرا إلى أن القوات "ستنتهي من تمشيط بقية المدينة وسنعزز خطوطنا الدفاعية".
وتشكل مدينة الباب التي تعد آخر أبرز معقل للجهاديين في محافظة حلب، منذ نحو شهرين هدفاً رئيسياً لعملية "درع الفرات" التي تنفذها القوات التركية وفصائل سورية معارضة قريبة منها.
وبدأت تركيا في 24 أوت عملية غير مسبوقة داخل سوريا ضد تنظيم "داعش" والفصائل الكردية المقاتلة. وحققت تقدماً سريعاً في بدايتها، إلا أنها تباطأت مع اشتداد القتال للسيطرة على مدينة الباب منذ ديسمبر الماضي.
والمدينة هدف أيضاً لهجوم تنفذه قوات النظام السوري وحلفاؤها منذ شهر من ناحية الجنوب.