استشهاد نقيب من باتنة بجبال تبسة

استشهد، النقيب ش.هارون، بجبال تبسة الخميس، حسبما استفيد من مصادر محلية متطابقة ببلدية الشمرة ولاية باتنة.

وأوردت معلومات أن النقيب وهو متزوج وأب مقيم بتراب بلدية الشمرة ومن عائلة كبيرة ومعروفة، سقط الخميس في ميدان الشرف أثناء تأدية مهامه خلال مطاردة لعناصر جماعة إرهابية كانت استولت على قطيع من الأغنام بجبال تبسة صباح الخميس. وينتظر أن تقام للشهيد جنازة شعبية ورسمية بمسقط رأسه خلال الساعات القادمة، وقد خلفت وفاته صدمة لدى سكان المنطقة الذين أشادوا بانتمائه لعائلة ثورية وأسرة مجاهدين خلال ثورة التحرير، كما عرف بحسن سيرته وسلوكه وطيبته مع أبناء بلدته.