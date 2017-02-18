تبنَّى بعض التجار بسطيف طريقة جديدة في تسويق اللوازم المنزلية تتمثل في بيع الأواني بالميزان، وهي ظاهرة فريدة من نوعها بدأت تعرف رواجا وسط الزبائن الذين تأقلموا مع الأواني التي لا تباع بالقطعة وإنما بالكيلوغرام.
الظاهرة بدأت تنتشر بحي طنجة التجاري بسطيف المعروف بمحلاته المختصة في بيع الملابس واللوازم المنزلية، والذي يعرف حيوية يومية مع التوافد الهائل للزبائن والزبونات بصفة خاصة، وهو الموقع الذي عرف مؤخرا ظاهرة جديدة يتم من خلالها بيع عدد من الأواني المنزلية بالميزان ويتعلق الأمر بالمقلاة وأخواتها وقِدر الطبخ ومختلف الآنية الحديدية وكذا المصنوعة من الألمنيوم والتي يختارها الزبون حسب وزنها فتوضع على الميزان لتحدد قيمتها بالكيلوغرام. وهي الطريقة التي ابتدعها عدد من التجار في مقدمتهم بائع الأواني جمال جلال الذي زرناه بعدما جلب انتباهنا باللافتة التي علقها في مدخل المحل والمكتوب عليها المقلاة بالميزان، فمن يريد شراء هذا النوع من الآنية لا يسأل عن سعر القطعة وإنما عن الوزن حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 1250دج و1400 دج وذلك حسب نوعية الآنية. وحسب جمال فإن السعر بالميزان يكون أرخص من البيع بالقطعة فمثلا المقلاة التي تباع بمبلغ 2500 دج ينزل سعرها بالميزان الى 1900 دج أي أن هناك فارق مهم ومغر.
وقد اعتادت النسوة خاصة على اقتناء الأواني بهذه الطريقة لأنها أقل تكلفة وتسمح باصطياد النوعية الحسنة على اعتبار أن الأثقل هو الأفضل، وقد ظهرت فكرة بيع الأواني بالميزان بعد إقدام المستوردين على شراء البضاعة بنفس الطريقة وذلك باقتناء أواني مختلفة من الخارج بالميزان والتي تباع جملة دون فرز ولا اختيار، وبالتالي ركب تجار التجزئة نفس الموجة وأصبحوا هم كذلك يبيعونها بالميزان، مع العلم أن هامش الربح فيها أفضل من البيع بالقطعة. وإذا كانت الظاهرة جديدة إلا أنها لاقت استحسان النساء بالدرجة الأولى خاصة أن العملية امتدت من المقلاة إلى قدر الطبخ المعروف محليا باسم "المرميتة" وآنية الحليب والصينيات وغيرها. فالظاهرة بدأت بالأواني ومن يدري قد تمتد الى أشياء أخرى ويصبح كل شيء بالميزان تماشيا مع سياسة التقشف.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1انتحار ابنة الشابة خيرة بعد مقتل خطيبها بفرنسا
2استشهاد نقيب من باتنة بجبال تبسة
3الشرطة تطلق النار على مختطف تلميذة بالشلف
4أوان منزلية تباع بالميزان في سطيف !
5عنزة في المسيلة تلد جديا بثمانية أرجل وآخر بأذن واحدة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
سليم قلالة
اليوم.. أصبح العملاء ملوكا!
معلومي ياسين
رسالة إلى وزير الشباب والرياضة
سلطان بركاني
عندما يتّهم العلمانيون المجتمعَ الجزائريّ بالنّفاق
عبد الناصر
درس "سامويل إيتو"!
عمار يزلي
التفاح يُخِرج من الجنة!
الفيديو
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
ظاهرة جديدة وغريبة بدأت تعرف رواجا في زمن "التقشف"
أوان منزلية تباع بالميزان في سطيف !
سمير مخربش
تبنَّى بعض التجار بسطيف طريقة جديدة في تسويق اللوازم المنزلية تتمثل في بيع الأواني بالميزان، وهي ظاهرة فريدة من نوعها بدأت تعرف رواجا وسط الزبائن الذين تأقلموا مع الأواني التي لا تباع بالقطعة وإنما بالكيلوغرام.
تغطيات ذات صلة
أوان منزلية تباع بالميزان في سطيف !
إحباط محاولة انتحار شاب حرقا في عين الحجل
تفكيك شبكة تستأجر السيارات وتعيد بيعها
توقيف عنصري دعم للإرهاب بأدرار
الإطاحة بشبكة تضم أفارقة تروج الهيروين بالعاصمة
الظاهرة بدأت تنتشر بحي طنجة التجاري بسطيف المعروف بمحلاته المختصة في بيع الملابس واللوازم المنزلية، والذي يعرف حيوية يومية مع التوافد الهائل للزبائن والزبونات بصفة خاصة، وهو الموقع الذي عرف مؤخرا ظاهرة جديدة يتم من خلالها بيع عدد من الأواني المنزلية بالميزان ويتعلق الأمر بالمقلاة وأخواتها وقِدر الطبخ ومختلف الآنية الحديدية وكذا المصنوعة من الألمنيوم والتي يختارها الزبون حسب وزنها فتوضع على الميزان لتحدد قيمتها بالكيلوغرام. وهي الطريقة التي ابتدعها عدد من التجار في مقدمتهم بائع الأواني جمال جلال الذي زرناه بعدما جلب انتباهنا باللافتة التي علقها في مدخل المحل والمكتوب عليها المقلاة بالميزان، فمن يريد شراء هذا النوع من الآنية لا يسأل عن سعر القطعة وإنما عن الوزن حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 1250دج و1400 دج وذلك حسب نوعية الآنية. وحسب جمال فإن السعر بالميزان يكون أرخص من البيع بالقطعة فمثلا المقلاة التي تباع بمبلغ 2500 دج ينزل سعرها بالميزان الى 1900 دج أي أن هناك فارق مهم ومغر.
وقد اعتادت النسوة خاصة على اقتناء الأواني بهذه الطريقة لأنها أقل تكلفة وتسمح باصطياد النوعية الحسنة على اعتبار أن الأثقل هو الأفضل، وقد ظهرت فكرة بيع الأواني بالميزان بعد إقدام المستوردين على شراء البضاعة بنفس الطريقة وذلك باقتناء أواني مختلفة من الخارج بالميزان والتي تباع جملة دون فرز ولا اختيار، وبالتالي ركب تجار التجزئة نفس الموجة وأصبحوا هم كذلك يبيعونها بالميزان، مع العلم أن هامش الربح فيها أفضل من البيع بالقطعة. وإذا كانت الظاهرة جديدة إلا أنها لاقت استحسان النساء بالدرجة الأولى خاصة أن العملية امتدت من المقلاة إلى قدر الطبخ المعروف محليا باسم "المرميتة" وآنية الحليب والصينيات وغيرها. فالظاهرة بدأت بالأواني ومن يدري قد تمتد الى أشياء أخرى ويصبح كل شيء بالميزان تماشيا مع سياسة التقشف.