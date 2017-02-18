هكذا رد هولاند على تصريحات ترامب حول باريس

انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، السبت، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بسبب كلمة قال فيها، إن صديقاً له يعتقد أن "باريس لم تعد باريس"، بعد هجمات الإسلاميين المتشددين.

وقال هولاند، إنه يجب أن يبدي ترامب دعمه لحلفاء الولايات المتحدة.

وأضاف "هناك إرهاب ويجب أن نحاربه معاً. أعتقد أنه ليس من المفيد أبداً إبداء ولو أقل شكل من أشكال التحدي لدولة حليفة. لن أفعل ذلك مع الولايات المتحدة وأحث الرئيس الأمريكي على ألا يفعل ذلك مع فرنسا".

وتابع قائلاً: "لن أعقد مقارنات ولكن الناس هنا لا يملكون أسلحة. لا يوجد هنا أناس بأسلحة يفتحون النار على حشود لمجرد إشباع رغبة التسبب في فاجعة ومأساة".

وكان ترامب كرر خلال كلمة في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين، يوم الجمعة، انتقاده لتعامل أوروبا مع هجمات الإسلاميين المتشددين قائلاً، إن صديقه "جيم" لم يعد يريد أن يصحب أسرته إلى باريس.

وقتل أكثر من 230 شخصاً في سلسلة هجمات في فرنسا منذ بداية عام 2015 وهي تطبق حالة الطوارئ منذ نوفمبر من ذلك العام.

وأثارت تصريحات ترامب أيضاً انتقاد رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.