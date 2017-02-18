12 مصمما ومصممة سيمثلون 5 دول عربية في البرنامج.. جزائريان في "فاشن ستار أرابيا2" ابتداء من سهرة هذا الأربعاء

على خطى المُصمّم الجزائري ريان أطلس،ابن مدينة بشار، الذي بلغ نهائيات برنامج "بروجكترانوي" المذاع على شاشة "MBC4"، يمثل كل من"أمين بلمهدي" و"سمير كرزابي" الجزائر في الموسم الثاني من برنامج "فاشن ستار أرابيا" الذي يُعنى بتصميم الأزياء، والمقرر انطلاقه ابتداء من الفاتح مارس الداخل على شاشة "دبي ONE"، أي يوم الأربعاء القادم.

خمس دول عربية ممثلة في البرنامج

ويطل برنامج "فاشن ستار أرابيا" هذا الموسم بمشاركة 12 مصمما ومصممة سيمثلون 5 دول عربية منها الجزائر، وذلك بمشاركة مصمّمة الأزياء العالمية ريم عكرا ضمن لجنة التحكيم، بالإضافة لمصممي الأزياء هناء بن عبد السلام ورمزي طبيعات والمذيعة ليلى بن خليفة، حيث يسعى البرنامج لاكتشاف المواهب الحقيقية والقادرة على إبراز تميزها في مجال تصميم الأزياء على امتداد الوطن العربي الكبير، كما يفسح المجال أمام المهتمين بعالم الموضة للتعرف على إمكانيات المشاركين الإبداعية.. كل هذا إلى جانب تقديم أحدث التصاميم والابتكارات في عالم الأزياء، علما أن إطلاق النسخة الثانية من "فاشن ستار أرابيا"، يأتي في إطار الدورة البرامجية الجديدة لقناة "دبي ONE".

جوائز نقدية قيّمة للفائزين

وكان المشتركون الـ 12 الذين بلغوا المرحلة النهائية من البرنامج، قد مروا بعدة مراحل وخضعوا للعديد من الاختبارات في مجال عروض الأزياء والتصميم، وذلك من خلال تقييم لجنة تحكيم البرنامج، مع العلم أن جميع الحلقات صُورت في مدينة دبي، فيما سيغادر مشترك واحد في كل حلقة بعد وقوف ثلاثة متنافسين في منطقة الخطر، وصولاً إلى الحلقة الختامية والفوز بجائزة بقيمة 450 ألف درهم وفرصة عرض وبيع تصاميم الفائز على موقع "نمشي دوت كوم" المتخصص في مجال الأزياء، بالإضافة إلى جائزة نقدية تصل إلى 300 ألف درهم.

هذه مواعيد بث البرنامج على قناتي "دبي ONE" و"دبي"

يُبث برنامج "فاشن ستار أرابيا" في نسخته الثانية على قناة "دبي ONE"، مساء كل أربعاء على الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات (السابعة بتوقيت الجزائر)، والإعادة الجمعة على الساعة:13:30 بتوقيت الإمارات(العاشرة والنصف صباحا بتوقيت الجزائر) والسبت على الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات (الثامنة مساء بتوقيت الجزائر) وعلى شاشة تلفزيون "دبي" مساء كل جمعة الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات (الثامنة والنصف مساء بتوقيت الجزائر).