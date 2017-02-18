حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس الاحد من هدم المسجد الأقصى جراء الحفريات اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ذكرت في وقت سابق من يوم الأحد أن انهيارات أرضية وقعت في (حوش بيضون) ببلدة (سلوان) جنوب المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال المتواصلة في المنطقة.
وقال ادعيس في بيان إن "ما يجري من حفريات يدفع المنطقة إلى أتون حرب دينية يقوم الاحتلال بإضرامها بشكل يومي من خلال ممارساته".
وأضاف أن "الممارسات اليومية ما هي إلا تجاوز ورفض واضح للقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية" واحدثها القرار الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أواخر العام الماضي وأكدت فيه أحقية المسلمين الحصرية بالمسجد الأقصى وحائط البراق.
وطالب ادعيس المؤسسات الدولية بمتابعة القرارات الصادرة عنها وليس الاكتفاء بإصدارها "وإلا فإنها ستكون فقط قرارات شكلية لا جدوى عملية منها"، وفقا لما ذكرت وكالة "كونا".
وشدد على ضرورة تحرك العالمين العربي والإسلامي بصورة "فعلية وجادة" من أجل منع الاحتلال الإسرائيلي من التعرض اليومي للمسجد الأقصى وجميع أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.
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تحذيرات من هدم الأقصى جراء حفريات إسرائيلية
وكالات
حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس الاحد من هدم المسجد الأقصى جراء الحفريات اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
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وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ذكرت في وقت سابق من يوم الأحد أن انهيارات أرضية وقعت في (حوش بيضون) ببلدة (سلوان) جنوب المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال المتواصلة في المنطقة.
وقال ادعيس في بيان إن "ما يجري من حفريات يدفع المنطقة إلى أتون حرب دينية يقوم الاحتلال بإضرامها بشكل يومي من خلال ممارساته".
وأضاف أن "الممارسات اليومية ما هي إلا تجاوز ورفض واضح للقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية" واحدثها القرار الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أواخر العام الماضي وأكدت فيه أحقية المسلمين الحصرية بالمسجد الأقصى وحائط البراق.
وطالب ادعيس المؤسسات الدولية بمتابعة القرارات الصادرة عنها وليس الاكتفاء بإصدارها "وإلا فإنها ستكون فقط قرارات شكلية لا جدوى عملية منها"، وفقا لما ذكرت وكالة "كونا".
وشدد على ضرورة تحرك العالمين العربي والإسلامي بصورة "فعلية وجادة" من أجل منع الاحتلال الإسرائيلي من التعرض اليومي للمسجد الأقصى وجميع أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.