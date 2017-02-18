أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 11 شخصاً على الأقل بينهم سبعة مدنيين قتلوا، الاثنين، جراء غارات نفذتها قوات النظام على مدينة أريحا في ريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن "طائرات حربية تابعة لقوات النظام نفذت بعد منتصف، ليل الأحد-الاثنين، غارات على مناطق عدة في مدينة أريحا، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً في حصيلة أولية، بينهم سبعة مدنيين على الأقل".
وقال إن بين المدنيين ثلاثة أطفال، قتل اثنان منهم مع والديهما.
وتستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبان سويت بالأرض جراء الغارات، بحسب المرصد.
وقال ليث فارس أحد مسعفي "الدفاع المدني" في المدينة لفرانس برس: "نعمل منذ الساعة الثالثة والنصف صباحاً على إنقاذ الضحايا من تحت أنقاض مبنيين من أربعة طوابق، انهارا بشكل كامل على السكان المقيمين فيهما".
وأشار إلى "انتشال عشرين جريحاً على الأقل"، مضيفاً "نواصل عمليات البحث عن عائلتين يقدر عدد أفرادهما بسبعة أو ثمانية أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض".
وتأتي حصيلة القتلى هذه بعد يومين من مقتل عشرة مدنيين آخرين جراء غارات لقوات النظام استهدفت المدينة التي تسيطر عليها المعارضة.
وبحسب المرصد، تتعرض مناطق عدة في محافظة إدلب في الأيام الأخيرة لغارات كثيفة من قوات النظام.
وتسيطر فصائل إسلامية ومقاتلة منذ العام 2015 على محافظة إدلب، بينها هيئة تحرير الشام التي تضم جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وفصائل متحالفة معها، بالإضافة إلى حركة أحرار الشام.
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11 قتيلاً في غارات للنظام على بلدة أريحا في ريف إدلب
أ ف ب - الشروق أونلاين
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 11 شخصاً على الأقل بينهم سبعة مدنيين قتلوا، الاثنين، جراء غارات نفذتها قوات النظام على مدينة أريحا في ريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن "طائرات حربية تابعة لقوات النظام نفذت بعد منتصف، ليل الأحد-الاثنين، غارات على مناطق عدة في مدينة أريحا، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً في حصيلة أولية، بينهم سبعة مدنيين على الأقل".
وقال إن بين المدنيين ثلاثة أطفال، قتل اثنان منهم مع والديهما.
وتستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبان سويت بالأرض جراء الغارات، بحسب المرصد.
وقال ليث فارس أحد مسعفي "الدفاع المدني" في المدينة لفرانس برس: "نعمل منذ الساعة الثالثة والنصف صباحاً على إنقاذ الضحايا من تحت أنقاض مبنيين من أربعة طوابق، انهارا بشكل كامل على السكان المقيمين فيهما".
وأشار إلى "انتشال عشرين جريحاً على الأقل"، مضيفاً "نواصل عمليات البحث عن عائلتين يقدر عدد أفرادهما بسبعة أو ثمانية أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض".
وتأتي حصيلة القتلى هذه بعد يومين من مقتل عشرة مدنيين آخرين جراء غارات لقوات النظام استهدفت المدينة التي تسيطر عليها المعارضة.
وبحسب المرصد، تتعرض مناطق عدة في محافظة إدلب في الأيام الأخيرة لغارات كثيفة من قوات النظام.
وتسيطر فصائل إسلامية ومقاتلة منذ العام 2015 على محافظة إدلب، بينها هيئة تحرير الشام التي تضم جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وفصائل متحالفة معها، بالإضافة إلى حركة أحرار الشام.