استدرجوه في تيزي وزو واحتجزوه بالعاصمة تجار مخدرات يختطفون شابا لإجبار شقيقه على دفع ديونه

أقدمت مجموعة من المنحرفين على اختطاف شاب في الـ34 من العمر بمنطقة ذراع الميزان، جنوب تيزي وزو، واحتجزوه في العاصمة لعدة أيام، قبل أن يتصلوا بعائلته من أجل المطالبة بفدية، وتبين لاحقا أنها قيمة صفقة بيع مخدرات بينهم وبين شقيق الضحية.

تفاصيل القضية، حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، تمثلت في إيداع والد الضحية شكوى لدى أمن دائرة ذراع الميزان، يبلغ فيها عن اختفاء ابنه البالغ من العمر 34 سنة في ظروف غامضة. وأفادت التحقيقات بأن عملية الاختطاف يقف وراءها 7 أشخاص ينشطون ضمن جماعة تتاجر في المخدرات، وينحدر أصحابها من ولايتي تيزي وزو والجزائر، والدافع تصفية حسابات تتعلق بديون شقيق الشخص المختطف.

وقد توصلت التحريات إلى تحديد هوية 4 أشخاص وتوقيفهم، كما استعادت مصالح الأمن 3 سيارات استعملت في الجريمة.

وأفاد الموقوفون بأنهم استدرجوا الشاب باستعمال الحيلة واختطفوه بالقرب من منزله العائلي قبل تحويله إلى العاصمة لاحتجازه، والاتصال بعدها بشقيقه قصد مساومته على قضية أموال عالقة بينهم في عملية بيع مخدرات.