أقدمت مجموعة من المنحرفين على اختطاف شاب في الـ34 من العمر بمنطقة ذراع الميزان، جنوب تيزي وزو، واحتجزوه في العاصمة لعدة أيام، قبل أن يتصلوا بعائلته من أجل المطالبة بفدية، وتبين لاحقا أنها قيمة صفقة بيع مخدرات بينهم وبين شقيق الضحية.
تفاصيل القضية، حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، تمثلت في إيداع والد الضحية شكوى لدى أمن دائرة ذراع الميزان، يبلغ فيها عن اختفاء ابنه البالغ من العمر 34 سنة في ظروف غامضة. وأفادت التحقيقات بأن عملية الاختطاف يقف وراءها 7 أشخاص ينشطون ضمن جماعة تتاجر في المخدرات، وينحدر أصحابها من ولايتي تيزي وزو والجزائر، والدافع تصفية حسابات تتعلق بديون شقيق الشخص المختطف.
وقد توصلت التحريات إلى تحديد هوية 4 أشخاص وتوقيفهم، كما استعادت مصالح الأمن 3 سيارات استعملت في الجريمة.
وأفاد الموقوفون بأنهم استدرجوا الشاب باستعمال الحيلة واختطفوه بالقرب من منزله العائلي قبل تحويله إلى العاصمة لاحتجازه، والاتصال بعدها بشقيقه قصد مساومته على قضية أموال عالقة بينهم في عملية بيع مخدرات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1طالبة فلسطينية تحاول الإنتحار بالبليدة
2مجلس "أنصار الله" و"مكتب أشغال" لتسويق الأحمدية بالجزائر!
3سقوط النخلة "المباركة" بالجلفة
4مرض غريب يتسبب في سقوط عيون ثلاث شقيقات بباتنة
5توقيف عنصري دعم للإرهاب وتدمير 6 ألغام
Français English
الرأي
جمال لعلامي
..لا تصدّقوا!
رشيد ولدبوسيافة
الـ"بن قانات" كثيرون!
عمار يزلي
يناصب من لاحظ له من المناصب
جمال لعلامي
الجن" الأزرق والسيقان العارية!
عبد الناصر
الجن من المحاكم إلى المدارس!
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
استدرجوه في تيزي وزو واحتجزوه بالعاصمة
تجار مخدرات يختطفون شابا لإجبار شقيقه على دفع ديونه
رانية. م
أقدمت مجموعة من المنحرفين على اختطاف شاب في الـ34 من العمر بمنطقة ذراع الميزان، جنوب تيزي وزو، واحتجزوه في العاصمة لعدة أيام، قبل أن يتصلوا بعائلته من أجل المطالبة بفدية، وتبين لاحقا أنها قيمة صفقة بيع مخدرات بينهم وبين شقيق الضحية.
تغطيات ذات صلة
عصابة من ثلاث فتيات تسطو على محل مجوهرات بعنابة
شاب يضرم النار بجسد رئيس بلدية في تيسمسيلت
تجار مخدرات يختطفون شابا لإجبار شقيقه على دفع ديونه
اتحاد العمال بالوادي يكرم الإعلامي الراحل فوزي حوامدي
طلبة جراحة الأسنان في مسيرة بعنابة
تفاصيل القضية، حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، تمثلت في إيداع والد الضحية شكوى لدى أمن دائرة ذراع الميزان، يبلغ فيها عن اختفاء ابنه البالغ من العمر 34 سنة في ظروف غامضة. وأفادت التحقيقات بأن عملية الاختطاف يقف وراءها 7 أشخاص ينشطون ضمن جماعة تتاجر في المخدرات، وينحدر أصحابها من ولايتي تيزي وزو والجزائر، والدافع تصفية حسابات تتعلق بديون شقيق الشخص المختطف.
وقد توصلت التحريات إلى تحديد هوية 4 أشخاص وتوقيفهم، كما استعادت مصالح الأمن 3 سيارات استعملت في الجريمة.
وأفاد الموقوفون بأنهم استدرجوا الشاب باستعمال الحيلة واختطفوه بالقرب من منزله العائلي قبل تحويله إلى العاصمة لاحتجازه، والاتصال بعدها بشقيقه قصد مساومته على قضية أموال عالقة بينهم في عملية بيع مخدرات.