وقّعت اتفاقية مع "لوندا".. فنانون ومبدعون يُباركون: مبادرة "الشروق" ستوقظ حسّ الإبداع عند الفنان وتحمي حقوقه

وقع مجمع "الشروق"، الثلاثاء، اتفاقية مع ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بفندق "آزاد" بالقبة بالعاصمة بحضور عدد من الفنانين والمنتجين والإعلاميين.

الاتفاقية التي وقعها من جانب الديوان المدير العام سامي بن شيخ، ومن جانب "الشروق" الرئيس المدير العام للمجمع علي فضيل، ستمكن الفنانين من الحصول على الحقوق الناجمة عن بث مصنفاتهم من موسيقى وأفلام.

وقال المدير العام لمجمع "الشروق"، الأستاذ علي فضيل، إن هذه المبادرة تأتي في سياق استكمال بناء الصرح المؤسساتي للقناة التي انشغلت في السنوات الست الماضية في تعزيز مكانتها كأول قناة خاصة في الجزائر، وبدأت ثمار هذه الجهود تظهر في الميدان بالنظر إلى الصدى الذي بلغته القناة. وما حصولها مؤخرا على جائزة أول قناة مغاربية بتقنية "آش دي" في دبي، إلا دليل على عزم وإرادة القناة الفتية في الحفاظ على مكانتها الريادية.

المناسبة، كانت أيضا فرصة لمدير مجمع "الشروق" للتعبير عن استعداد المجمع الإعلامي لاحتضان الكفاءات الفنية لتجسيد المشاريع التي تسعى "الشروق" مستقبلا لتجسيدها، مؤكدا أن الاتفاقية التي وقعت مع ديوان حقوق التأليف ستعزز مستقبلا الحفاظ على حقوق المؤلفين والمبدعين.

من جهته، عبر مدير الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، سامي بن شيخ، على أهمية الاتفاقية مع "الشروق" كون قناتها ليست أي قناة، وصداها في الخارج سيمكن من تعزيز مكانة وحقوق الفنانين الجزائريين. وأضاف المتحدث على هامش توقيع الاتفاقية، أن الجزائر التي وقعت على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تحتضن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية لا يعقل أن تكون فيها هيئة إعلامية لا تحترم حقوق المؤلف، ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية الموقعة مع مجمع "الشروق" التي قال بن شيخ إنها خطوة ستشجع باقي الهيئات الإعلامية مستقبلا على الانضمام إليها.

باركت وقفة المجمّع الإعلامي إلى جانبها.. الأسرة الفنية تجمع :

مبادرة "الشروق" ستوقظ حس الإبداع عند الفنان وتحمي حقوقه

أثنت الأسرة الفنية المشاركة في حفل توقيع مجمع "الشروق" للإعلام والنشر، لاتفاق شراكة مع "لوندا"، على المبادرة التي وصفتها بالتشجيعية من قبل مسؤولي المجمع وعلى رأسهم المدير العام الأستاذ علي فضيل، التي ستفتح المجال للفنان على الإبداع وتقديم أفضل الأعمال الفنية مع ضمان حقوقه الشرعية.

بهية راشدي: "الشروق" قامت بخطوة جبارة وأثبتت وقفتها مع الفنان

اعتبرت الممثلة القديرة باهية راشدي، أن خطوة الأستاذ علي فضيل ستفتح المجال أمام الفنانين وخاصة الشباب منهم على العمل والعطاء أكثر، في ظل ما يعانيه الفنان من ضياع لحقوقه طيلة السنوات الماضية إلى حد إحساسه بالتهميش مقارنة بنظرائه الفنانين في باقي الدول العربية الأخرى. وواصلت راشدي قائلة: "نبارك هذه الخطوة الجبارة لمجمع "الشروق" ووقفته مع الفنان بغية تمكينه من التمتع بحق من حقوقه".

محمد عجايمي: شكرا لمسؤولي "الشروق" و"لوندا"

وعبر الفنان القدير محمد عجايمي، عن شكره وامتنانه لكل من مسؤولي مجمع "الشروق" والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدا أنه يجب تثمين كل مبادرة مثل التي قام بها مجمع "الشروق"، التي ستسهم دون شك في حماية حقوق المؤلف، سواء للكاتب أم الممثل أم المطرب، فضلا عن كونها ستفتح الشهية للأجيال القادمة لتقديم أفضل ما لديها.

كريم مصباحي: نأمل أن تقتدي بقية المؤسسات الإعلامية بمبادرة "الشروق"

قال زعيم الأغنية الاجتماعية الفنان كريم مصباحي، بشأن الاتفاقية المبرمة بين كل من مجمع "الشروق" و"لوندا" إنها "خطوة حسنة نأمل أن تقتدي بها جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى التي تستغل أعمال الفنانين، لتمكينهم من حقوقهم المشروعة، على اعتبار أن هذه الأخيرة مصدر رزقهم، ويؤكد: "مبروك لجميع الفنانين".

حسان بن زراري: مبادرة "الشروق" بمثابة مولود جديد للأسرة الفنية

وصف الممثل حسان بن زراري، مبادرة مجمع "الشروق" بالمولود الجديد لكافة الأسرة الفنية، الذي سيضمن لها أحد حقوقها المشروعة، وأوضح أنه من خلال مبادرات كهذه بدأ الفنان يأخذ مكانته الحقيقية .

قويدر بوزيان: المبادرة ستمنح القيمة الحقيقة للمصنفة الفنية

وأكد الفنان الموسيقار قويدر بوزيان، أن مبادرة مجمع "الشروق" ستمنح القيمة الحقيقية للمصنفة الفنية، مشددا على ضرورة تشجيع كل عمل إبداعي يأخذ منحنى شرعيا، لن يتحقق إلا من خلال مبادرات كالتي بادر بها مجمع "الشروق" مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مضيفا: "مبروك للفنانين على هذه الخطوة الجديدة، ونطمح دائما إلى ما هو أحسن".

بشير درايس: "الشروق" ستسهم في ضمان حقوق الفنان الضائعة

ذكر المخرج المنتج بشير درايس، أن "الشروق" تسهم من خلال هذه الاتفاقية في حفظ وضمان أحد حقوق الفنان الضائعة، ليشير إلى أن الجزائر لا تزال متأخرة كثيرا في هذا المجال.

إنعام بيوض: مبادرة "الشروق" ستوقظ حس التأليف والإبداع

نوهت الدكتورة إنعام بيوض بالحس الحضاري والمهني لمسؤولي مجمع "الشروق"، يتقدمهم الرئيس المدير العام، الأستاذ علي فضيل، من خلال سعيه للحفاظ على حقوق الفنان، في ظل ما يعانيه هذا الأخير من مشاكل جمة، على رأسها ضياع حق التأليف، ما جعل- حسبها- صاحب العمل الفني يعزف عن التأليف فلذلك من المهم جدا- تضيف- تثمين مبادرة مجمع "الشروق" التي ستوقظ حس الإبداع لدى الفنان.