في إطلالة تلفزيونية عبر حلقتين، خصّ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي فضائية دبي بحوار مطول، تحدث فيه بأريحية كاملة عن نشاطه الوزاري، رؤيته للقراءة وكيفية نشرها، مدافعا عن نفسه ضدّ جميع من ينتقده باستغلال حالة التقشف في البلاد لمعاقبة بعض المبدعين!!
ميهوبي الذي لم ينزل ضيفا على قنوات جزائرية خاصة (إلا في حالة واحدة فقط منذ تولي المنصب) بدا سعيدا جدا وهو يتحاور مع بروين حبيب خصوصا بعدما أثنت هذه الأخيرة على تجربته في التسيير ودعت الجزائريين إلى احترام قرار حكومتهم بالتقشف والتعامل بوعي مع الإجراءات التي يتم اتخاذها من طرف وزارة الثقافة تحديدا في سبيل تجاوز الأزمة!
الأديبة البحرينية نصحت أيضا الجزائريين، باحترام دستورهم الذي يعتبر الثقافة حقا لكل مواطن وهي الجملة التي يكرّرها ميهوبي بمناسبة أو من دونها منذ التعديل الأخير وكأنها إنجاز تاريخي خارق للعادة!!
يشار أن الحوار تضمن تناول "مسائل جزائرية بحتة" على غرار الإشكالية التي يواجهها عز الدين ميهوبي حاليا بانتقاد طريقة صرف المال العام وميزانية قطاعه على بعض الهيئات الهامة مثل المسرح، حيث راح الكاتب والشاعر المعروف، يروّج لفلسفته في التسيير القائمة على "الإنتاج الخاص بعيدا عن أموال الدولة" مبررا ذلك بالقول: "حين تنتج الدولة يقال إنها تروّج لثقافة واحدة وهي ثقافة السلطة وحين لا تقوم بذلك تُتهم بعدم الاهتمام بالثقافة والمثقفين" مضيفا: "الأمر لا علاقة له بالتقشف أو ترشيد النفقات، بل أنا مؤمن جدا أنه حتى لو عاد سعر برميل البترول لـ150 دولار، لواصلت سياسة إمساك اليد ضدّ الإنفاق من دون حدود" كلام يذكرنا بما يردده زعيم الأرندي و"ملهم ميهوبي سياسيا" أحمد أويحيى، ناهيك على أنه يطرح عدة أسئلة أبرزها: "هل يعتبر ميهوبي الفتات التي تحصل عليه وزارته بمثابة التبذير الكبير من أموال الميزانية العامة؟! ولماذا ظهر ترشيد النفقات مع خفض سعر البترول؟ من يربط هنا بين الإبداع والنفط؟ ولماذا يطرح ميهوبي أصلا مثل هذه المسائل عبر فضائية أجنبية؟!!
وكشف ميهوبي عن إعجابه الشديد بشخصية رجل الأعمال الشهير وأحد أكبر أثرياء العالم بيل غايتس، حيث قال لدى نزوله ضيفا على برنامج يدعو للقراءة تقدمه الكاتبة بروين حبيب على شاشة دبي، إن سبب إعجابه بـ"غايتس" يعود لكونه ورغم العمل لأزيد من 16 ساعة يوميا إلا أنه يحرص على تخصيص ساعة في آخر الليل، من أجل المطالعة؟!!
البعض تساءل: هل نقل ميهوبي هذا الإعجاب لزملائه في الحكومة؟ وهل يمارسه هو شخصيا تحديدا بعدما اعتلى منصبه في الجهاز التنفيذي؟
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ميهوبي يدافع عن نفسه ويروّج لـ"سياساته الداخلية" عبر فضائية دبي!!
يوسف.أ
في إطلالة تلفزيونية عبر حلقتين، خصّ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي فضائية دبي بحوار مطول، تحدث فيه بأريحية كاملة عن نشاطه الوزاري، رؤيته للقراءة وكيفية نشرها، مدافعا عن نفسه ضدّ جميع من ينتقده باستغلال حالة التقشف في البلاد لمعاقبة بعض المبدعين!!
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ميهوبي الذي لم ينزل ضيفا على قنوات جزائرية خاصة (إلا في حالة واحدة فقط منذ تولي المنصب) بدا سعيدا جدا وهو يتحاور مع بروين حبيب خصوصا بعدما أثنت هذه الأخيرة على تجربته في التسيير ودعت الجزائريين إلى احترام قرار حكومتهم بالتقشف والتعامل بوعي مع الإجراءات التي يتم اتخاذها من طرف وزارة الثقافة تحديدا في سبيل تجاوز الأزمة!
الأديبة البحرينية نصحت أيضا الجزائريين، باحترام دستورهم الذي يعتبر الثقافة حقا لكل مواطن وهي الجملة التي يكرّرها ميهوبي بمناسبة أو من دونها منذ التعديل الأخير وكأنها إنجاز تاريخي خارق للعادة!!
يشار أن الحوار تضمن تناول "مسائل جزائرية بحتة" على غرار الإشكالية التي يواجهها عز الدين ميهوبي حاليا بانتقاد طريقة صرف المال العام وميزانية قطاعه على بعض الهيئات الهامة مثل المسرح، حيث راح الكاتب والشاعر المعروف، يروّج لفلسفته في التسيير القائمة على "الإنتاج الخاص بعيدا عن أموال الدولة" مبررا ذلك بالقول: "حين تنتج الدولة يقال إنها تروّج لثقافة واحدة وهي ثقافة السلطة وحين لا تقوم بذلك تُتهم بعدم الاهتمام بالثقافة والمثقفين" مضيفا: "الأمر لا علاقة له بالتقشف أو ترشيد النفقات، بل أنا مؤمن جدا أنه حتى لو عاد سعر برميل البترول لـ150 دولار، لواصلت سياسة إمساك اليد ضدّ الإنفاق من دون حدود" كلام يذكرنا بما يردده زعيم الأرندي و"ملهم ميهوبي سياسيا" أحمد أويحيى، ناهيك على أنه يطرح عدة أسئلة أبرزها: "هل يعتبر ميهوبي الفتات التي تحصل عليه وزارته بمثابة التبذير الكبير من أموال الميزانية العامة؟! ولماذا ظهر ترشيد النفقات مع خفض سعر البترول؟ من يربط هنا بين الإبداع والنفط؟ ولماذا يطرح ميهوبي أصلا مثل هذه المسائل عبر فضائية أجنبية؟!!
وكشف ميهوبي عن إعجابه الشديد بشخصية رجل الأعمال الشهير وأحد أكبر أثرياء العالم بيل غايتس، حيث قال لدى نزوله ضيفا على برنامج يدعو للقراءة تقدمه الكاتبة بروين حبيب على شاشة دبي، إن سبب إعجابه بـ"غايتس" يعود لكونه ورغم العمل لأزيد من 16 ساعة يوميا إلا أنه يحرص على تخصيص ساعة في آخر الليل، من أجل المطالعة؟!!
البعض تساءل: هل نقل ميهوبي هذا الإعجاب لزملائه في الحكومة؟ وهل يمارسه هو شخصيا تحديدا بعدما اعتلى منصبه في الجهاز التنفيذي؟