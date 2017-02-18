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اقتراح بحلف على غرار الناتو
"إسرائيل" تعرض الحماية على دول الخليج
اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على الدول العربية الخليجية إقامة حلف مشترك على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ليبرمان في حديث نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية في عددها الصادر، الثلاثاء: "لقد حان الوقت لتشكيل تحالف رسمي بشكل علني".
وأضاف ليبرمان: "لقد فهمت الدول السُّنية المعتدلة أن الخطر الأكبر ليس إسرائيل أو الصهيونية أو اليهود وإنما إيران".
وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي عن وجود إمكانية للتعاون الإسرائيلي مع دول الخليج من خلال تقديم بلاده "وسائل لمكافحة الإرهاب" لدول الخليج العربي منها "القدرات الاستخباراتية، والإمكانيات العسكرية".
وحول مدى استعداد "إسرائيل" لتقديم ما لديها من إمكانيات تقنية عسكرية لحماية شركائها في المنطقة قال ليبرمان: "عندما يكون هناك تحالف حقيقي يكون عليك أيضاً التزامات حقيقية".
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي في هذا الصدد إلى حلف الناتو قائلاً: "إنه يعتمد على مبدأ أن كل بلد مستعد لحماية الآخرين (من أعضاء الحلف) وأن يتلقى الحماية من كل (هؤلاء) الآخرين".
ووجه أفيغدور ليبرمان انتقادات شديدة للسياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط وقال إن الأوروبيين "ينحازون بشدة إلى الجانب الفلسطيني".
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن "التدخل الأوروبي والدولي في الصراع مع الفلسطينيين يؤدي إلى نتائج عكسية شديدة".
وتابع ليبرمان، أن "أفضل مساهمة يمكن أن يقدمها الأوروبيون في هذا الصراع هي ببساطة نسيان الشرق الأوسط".
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد ذكر أثناء زيارته للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أن لـ"إسرائيل" والدول العربية عدو واحد وهو إيران.
samir - Algerie2017/03/01 على 12:521
من يقرأ القرآن فلا يتحالف معهم - لأن القرآن يخبرنا انهم ينقضون العهود .