منحرفون يقتلون شابا ويلقون الجثة في مزرعة بتيبازة

اهتزت مدينة فوكة في ولاية تيبازة، الثلاثاء، على وقع جريمة قتل شنعاء بحي حوض الرمان، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 18 سنة اثر تعرضه لطعنات خنجر من قبل أربعة شبان.

حيثيات هذه الجريمة تعود إلى يوم الثلاثاء عندما كان الضحية " م. ب" المقيم في حي حوض الرمان ببلدية فوكة متوجها الى منزله العائلي ، حيث فاجأه أربعة شبان وقاموا بوضعه داخل مركبة لنقل البضائع مغلقة وتوجهوا به الى مزرعة مجاورة أين وجهوا له طعنات قاتلة بالخنجر قبل أن يلقوا به في المزرعة ويتركوه يصارع الموت، فيما قام أحد الشبان المشتبه في تورطهم، وهو جار الضحية بالتوجه إلى فرقة الدرك لإيداع شكوى بتعرضه للاعتداء بالسكين من قبل الضحية، حيث قامت ذات المصالح بتوقيفه وفتح تحقيق في القضية.

وتضيف ذات المصادر أن الضحية عثر عليه من قبل أحد مواطني الحي فأبلغ والده الذي تنقل إلى المزرعة أين وجد ابنه قد توفي، حيث قام بنقله على الفور إلى العيادة المتعددة الخدمات ومن ثم إلى مستشفى القليعة فمستشفى الدويرة لتشريح جثته، فيما قام الدرك بإلقاء القبض على مشتبه به ثان ولا يزال آخران في حالة فرار.

وأكدت مصادرنا أن الضحية الذي كان بالمؤسسة العقابية يقضي عقوبة السجن و غادرها قبل 15 يوما، كان على خلاف مستمر مع المشتبه به الأول، لمدة طويلة دفعت بوالده إلى تقديم شكوى للأمن بتعرض ابنه إلى تهديدات جاره.