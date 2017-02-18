وأظهرت مشاهد فيديو نشرها مدونون ووسائل إعلام فرنسية، المرشح الرئاسي ماكرون وهو يرشق بالبيض (إحداها وقعت على رأسه) خلال زيارة معرض الفلاحة بباريس، وسط حزام أمني وصافرات استهجان.
ووصف ماركون ما حدث بأنه "فولكلور".
وأثار هذا المرشح الرئاسي جدلا واسعا في بلاده خلال الأيام الماضية، بسبب وصفه الاستعمار الفرنسي "بالجريمة ضد الإنسانية" في تصريحات لقناة "الشروق نيوز" خلال زيارته للجزائر، وقامت جمعية للأقدام السوداء بمقاضاته بتهمة "الإهانة" .
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خلال زيارته لصالون الفلاحة
ماكرون يُرشق بالبيض في باريس
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
تعرض المرشح الرئاسي الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، للرشق بالبيض خلال زيارته لصالون الفلاحة بباريس، وهي حادثة تعرض لها العام الماضي لما كان وزيرا للاقتصاد فيما تجهل أسبابها ومن يقف وراءها.
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وأظهرت مشاهد فيديو نشرها مدونون ووسائل إعلام فرنسية، المرشح الرئاسي ماكرون وهو يرشق بالبيض (إحداها وقعت على رأسه) خلال زيارة معرض الفلاحة بباريس، وسط حزام أمني وصافرات استهجان.
ووصف ماركون ما حدث بأنه "فولكلور".
وأثار هذا المرشح الرئاسي جدلا واسعا في بلاده خلال الأيام الماضية، بسبب وصفه الاستعمار الفرنسي "بالجريمة ضد الإنسانية" في تصريحات لقناة "الشروق نيوز" خلال زيارته للجزائر، وقامت جمعية للأقدام السوداء بمقاضاته بتهمة "الإهانة" .
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وتعرض ماكرون العام الماضي في نفس المناسبة للرشق لما كان في منصب وزير الاقتصاد.
ويشار أن مرشح اليمين فرانسوا فيون قرر تأجيل زيارته للصالون، خوفا من رد فعل الجماهير خاصة وأنه في قلب فضائح فساد.
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