بالفيديو هذا ما حدث لبرنارد ليفي في بلغراد

تعرض المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي لموقف محرج أثناء عرضه لفيلمه الوثائقي "البشمركة" في العاصمة الصربية بلغراد، بعد أن قذفه ناشط شيوعي بفطيرة من القشطة والكريمة.

وحسب فيديو تداوله رواد الشبكات الاجتماعية، يظهر ليفي وهو يتحدث وبجواره مترجم، قبل أن يباغته الناشط بالفطيرة احتجاجاً على دعمه لحملة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على يوغوسلافيا السابقة عام 1999.

وصاح ناشطون شيوعيون بعد ذلك "أيها القاتل أخرج من بلغراد"، كما أفادت وكالة تانيوج الصربية، كما نقلت قناة "الميادين".

ورفع أحد الحاضرين لافتة كُتب عليها باللغة الإنكليزية "برنار هنري ليفي يدعم القتلة الإمبرياليين"، وقد تم إخراج هذا الناشط لاحقاً من القاعدة من قبل عناصر الأمن.

ويتهم البعض ليفي بأنه أحد المروجين لما عرف باسم "الربيع العربي" ويعتبر كذلك كأبرز عرابي التدخل الغربي في ليبيا وبمواقفه وآرائه المنحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.