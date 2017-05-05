العثور على ثلاث قطع ذهبية لدينار عصر المرابطين ببجاية

عرض متحف برج موسى ببجاية، السبت، الذي افتتح أبوابه لإحياء شهر التراث، ثلاث قطع نقدية مصنوعة من الذهب تعود- حسب المؤرخين ـ إلى عهد المرابطين.

وقد تم العثور على هذه القطع النقدية مؤخرا بأحد الكهوف المتواجدة بجبل ڤورايا من طرف ناشطين ضمن جمعية الرياضة الجبلية لبجاية، وهي في حالة جيدة يصل قطرها إلى 2.5 سم ووزن كل واحدة منها 4 غرامات، وحسب أحد المختصين في المجال فإن هذه القطع النقدية تعود إلى أكثر من 1000 سنة وتحديدا إلى حقبة حكم المرابطين في عهد إبراهيم بن يوسف بن تاشفين، ونظرا لأهمية هذا الاكتشاف فقد سلم أعضاء جمعية الرياضة الجبلية "CSSMB" هذه القطع النقدية لمديرية الثقافة بالولاية بغرض تعميق الدراسات والأبحاث قبل أن يتم عرضها على الجمهور بمتحف برج موسى.