تسير 6 رحلات أسبوعيا من الجزائر الجوية البريطانية تدرج خدمات مميزة بمطار "غاتويك"

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، الإثنين، عن تسييرها ست رحلات أسبوعيا ضمن برنامج الصيف من الجزائر نحو مطار "غاتويك" في بريطانيا.

وذكرت الشركة في بيان لها تحصل موقع "الشروق أون لاين"، على نسخة منه، أن الرحلات المبرمجة من مطار "غاتويك" تنطلق كل يوم أربعاء في الساعة 08.30 وعلى الساعة 08.25 في باقي أيام الأسبوع، على أن يكون الوصول إلى الجزائر في الساعة 11.25 .

وأضاف البيان أن رحلات العودة من الجزائر تنطلق يوم الجمعة في الساعة 12.20 وتصل إلى بريطانيا في الساعة 15.15 زوالا أما باقي أيام الأسبوع فتنطلق في الساعة 12.25 وتصل في الساعة 15.20.

من جهة أخرى، كشفت الشركة عن خدمات جديدة وضعتها للزبائن المميزين على مستوى مطار "غاتويك" ببريطانيا تتضمن تسجيلات المسافرين وكذا المنطقة (أ) ونهائي الجنوب مع 29 كشك للتسجيلات و12 مخرج للأمتعة.

وأوضحت الشركة، أن هذه المنطقة تمنح المسافرين مساحة حصرية للتسجيل بها كراسي طويلة ومقابس كهرباء وأثاث.

وأضاف بيان الشركة أن النظام الأمني الموجود في المستوى الأعلى لنهائي الوصول بالمطار يسمح بتسريع عملية المراقبة ودخول الزبائن إلى الصالونات.

وأشار إلى أن الصالونات الجديدة تتوفر على أحسن تصميم بريطاني، وتقدم نظرة بانورامية على مدرجات الطائرات، كما تتضمن شبكة أنترنت "ويفي"، وحمامات ومساحات لعب للأطفال.

وقالت المديرة التجارية لشركة الخطوط الجوية البريطانية في الجزائر، راضية ديفلة، إن الرحلات بين الجزائر وبريطانيا مبرمجة يوميا ما عدا السبت، وبأن الإجراءات الجديدة تقدم تسهيلات أكبر للزبائن.