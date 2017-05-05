أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، الإثنين، عن تسييرها ست رحلات أسبوعيا ضمن برنامج الصيف من الجزائر نحو مطار "غاتويك" في بريطانيا.
وذكرت الشركة في بيان لها تحصل موقع "الشروق أون لاين"، على نسخة منه، أن الرحلات المبرمجة من مطار "غاتويك" تنطلق كل يوم أربعاء في الساعة 08.30 وعلى الساعة 08.25 في باقي أيام الأسبوع، على أن يكون الوصول إلى الجزائر في الساعة 11.25 .
وأضاف البيان أن رحلات العودة من الجزائر تنطلق يوم الجمعة في الساعة 12.20 وتصل إلى بريطانيا في الساعة 15.15 زوالا أما باقي أيام الأسبوع فتنطلق في الساعة 12.25 وتصل في الساعة 15.20.
من جهة أخرى، كشفت الشركة عن خدمات جديدة وضعتها للزبائن المميزين على مستوى مطار "غاتويك" ببريطانيا تتضمن تسجيلات المسافرين وكذا المنطقة (أ) ونهائي الجنوب مع 29 كشك للتسجيلات و12 مخرج للأمتعة.
وأوضحت الشركة، أن هذه المنطقة تمنح المسافرين مساحة حصرية للتسجيل بها كراسي طويلة ومقابس كهرباء وأثاث.
وأضاف بيان الشركة أن النظام الأمني الموجود في المستوى الأعلى لنهائي الوصول بالمطار يسمح بتسريع عملية المراقبة ودخول الزبائن إلى الصالونات.
وأشار إلى أن الصالونات الجديدة تتوفر على أحسن تصميم بريطاني، وتقدم نظرة بانورامية على مدرجات الطائرات، كما تتضمن شبكة أنترنت "ويفي"، وحمامات ومساحات لعب للأطفال.
وقالت المديرة التجارية لشركة الخطوط الجوية البريطانية في الجزائر، راضية ديفلة، إن الرحلات بين الجزائر وبريطانيا مبرمجة يوميا ما عدا السبت، وبأن الإجراءات الجديدة تقدم تسهيلات أكبر للزبائن.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1الجوية البريطانية تدرج خدمات مميزة بمطار "غاتويك"
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
المنخوبون
جمال لعلامي
نشوة الحكم وشهوة الحكومة!
رشيد ولد بوسيافة
مُضرِبون عن "الشِّيتة"!
عمار يزلي
ترامب يبحث عن "حنفاء"!
صالح عوض
عصابة أشرار تتحكم في العالم
أبو بكر خالد سعد الله
فوضى الدراسات العليا في المدارس العليا
جمال لعلامي
الاحتجاج بـ "كوفيرطات" النمر!
محمد حمادي
خُذوا العبرة من فنلندا؟!
حبيب راشدين
صوم ساسة لإفطار مع جساسة
التهامي مجوري
المجلس الإسلامي الأعلى لحماية الإسلام، أم لحماية السلطة؟
الفيديو
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
تسير 6 رحلات أسبوعيا من الجزائر
الجوية البريطانية تدرج خدمات مميزة بمطار "غاتويك"
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، الإثنين، عن تسييرها ست رحلات أسبوعيا ضمن برنامج الصيف من الجزائر نحو مطار "غاتويك" في بريطانيا.
تغطيات ذات صلة
الاجتماع القادم لمنظمة "أوبيك" سيمدد قرار خفض انتاج النفط
هذا ما حققته أل جي إلكترونيكس في الربع الأول من العام 2017؟
ضرائب الذهب والخمور والتبغ لتعويض خسارة النفط
إلزام الوزراء ومديري المؤسسات باقتناء نصف مليون "منتوج جزائري"
إلغاء عقوبات التأخر في المشاريع عن الشركات العاجزة
وذكرت الشركة في بيان لها تحصل موقع "الشروق أون لاين"، على نسخة منه، أن الرحلات المبرمجة من مطار "غاتويك" تنطلق كل يوم أربعاء في الساعة 08.30 وعلى الساعة 08.25 في باقي أيام الأسبوع، على أن يكون الوصول إلى الجزائر في الساعة 11.25 .
وأضاف البيان أن رحلات العودة من الجزائر تنطلق يوم الجمعة في الساعة 12.20 وتصل إلى بريطانيا في الساعة 15.15 زوالا أما باقي أيام الأسبوع فتنطلق في الساعة 12.25 وتصل في الساعة 15.20.
من جهة أخرى، كشفت الشركة عن خدمات جديدة وضعتها للزبائن المميزين على مستوى مطار "غاتويك" ببريطانيا تتضمن تسجيلات المسافرين وكذا المنطقة (أ) ونهائي الجنوب مع 29 كشك للتسجيلات و12 مخرج للأمتعة.
وأوضحت الشركة، أن هذه المنطقة تمنح المسافرين مساحة حصرية للتسجيل بها كراسي طويلة ومقابس كهرباء وأثاث.
وأضاف بيان الشركة أن النظام الأمني الموجود في المستوى الأعلى لنهائي الوصول بالمطار يسمح بتسريع عملية المراقبة ودخول الزبائن إلى الصالونات.
وأشار إلى أن الصالونات الجديدة تتوفر على أحسن تصميم بريطاني، وتقدم نظرة بانورامية على مدرجات الطائرات، كما تتضمن شبكة أنترنت "ويفي"، وحمامات ومساحات لعب للأطفال.
وقالت المديرة التجارية لشركة الخطوط الجوية البريطانية في الجزائر، راضية ديفلة، إن الرحلات بين الجزائر وبريطانيا مبرمجة يوميا ما عدا السبت، وبأن الإجراءات الجديدة تقدم تسهيلات أكبر للزبائن.