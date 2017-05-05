اهتزت مدينة تيارت، الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، أدمت قلوب كل من سمع بحيثياتها المؤلمة، خاصة أن الجاني لم يكن سوى زوج الضحية، التي انهال عليها طعنا بسكين، مرديا إياها قتيلة.
وأصبحت المدينة على خبر مقتل سيدة في الواحدة والخمسين من العمر على يد زوجها في ظروف ما تزال غامضة، لتمسك الجاني بالسكوت، حسب ما علم من مصادر مقربة من عائلة الضحية.
وحسب ذات المصادر، فإن القتيلة تعرضت لطعنات بالسكين على مستوى الرقبة، الصدر والكلية وقد حولت جثتها بعد اكتشاف الجريمة إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى يوسف دمرجي بمدينة تيارت.
وتفيد المعلومات المستقاة من محيط حي 405 سكن، حيث وقعت الجريمة، بأن القتيلة أم لأربعة أطفال وهي الزوجة الثانية للجاني الذي يشتغل عون نظافة في إطار الجزائر البيضاء، حيث قالت المصادر إنّ للجاني المفترض ثلاثة أبناء من زوجته الأولى.
يشار أن ولاية تيارت عرفت خلال الأشهر الأخيرة عدة جرائم تورط فيها أقارب للضحايا، فقد عالجت محكمة الجنايات في دورتها الجنائية الحالية قضية قتل أخ أخاه وقتل رجل ابن أخيه.
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الضحية أم لأربعة أطفال
عون نظافة يقتل زوجته الثانية طعنا بسكين في تيارت
سليمان بودالية
اهتزت مدينة تيارت، الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، أدمت قلوب كل من سمع بحيثياتها المؤلمة، خاصة أن الجاني لم يكن سوى زوج الضحية، التي انهال عليها طعنا بسكين، مرديا إياها قتيلة.
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وأصبحت المدينة على خبر مقتل سيدة في الواحدة والخمسين من العمر على يد زوجها في ظروف ما تزال غامضة، لتمسك الجاني بالسكوت، حسب ما علم من مصادر مقربة من عائلة الضحية.
وحسب ذات المصادر، فإن القتيلة تعرضت لطعنات بالسكين على مستوى الرقبة، الصدر والكلية وقد حولت جثتها بعد اكتشاف الجريمة إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى يوسف دمرجي بمدينة تيارت.
وتفيد المعلومات المستقاة من محيط حي 405 سكن، حيث وقعت الجريمة، بأن القتيلة أم لأربعة أطفال وهي الزوجة الثانية للجاني الذي يشتغل عون نظافة في إطار الجزائر البيضاء، حيث قالت المصادر إنّ للجاني المفترض ثلاثة أبناء من زوجته الأولى.
يشار أن ولاية تيارت عرفت خلال الأشهر الأخيرة عدة جرائم تورط فيها أقارب للضحايا، فقد عالجت محكمة الجنايات في دورتها الجنائية الحالية قضية قتل أخ أخاه وقتل رجل ابن أخيه.