آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
-
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
-
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
-
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
-
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
-
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
-
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
-
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
-
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
-
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
وزارة الخارجية تؤكد بشأن حادثة سانتا لوتشيا
مسرحية مغربية رديئة الإخراج
وصفت وزارة الخارجية، الجمعة، الاتهامات المغربية لأحد المسؤولين بالاعتداء على نائب سفيرها في جزيرة سانتا لوتشيا خلال اجتماع أممي حول تصفية الاستعمار مجرد مسرحية رديئة الإخراج .
وقال عبد العزيز بن علي شريف الناطق باسم الخارجية أن "الاعتداء المزعوم على عضو من الوفد المغربي من قبل دبلوماسي جزائري في أشغال الندوة التي نظمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة "اتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه".
وأضاف "حقيقة ما جرى لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما تم تداوله لأن دبلوماسية من الوفد الجزائري تعرضت منذ انطلاق أشغال الندوة إلى تحرش مستمر والى محاولات اعتداء من قبل أعضاء من الوفد المغربي، مما أدى بسلطات البلد المنظم إلى توفير حماية شخصية لها".
وأوضح "وقد تم إعلام السلطات الأممية العليا بتفاصيل هذا الحادث المؤسف".
وحسب الناطق باسم الخارجية "هذه الاتهامات ضد دبلوماسيتنا ما هي إلا هروب إلى الأمام وتعبير عن الخيبة إثر الفشل الذريع الذي منيت به الدبلوماسية المغربية بعد رفض مجموعة ال24 الرضوخ للضغوط التي تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".
مملكة الزطلة والارهاب - SoloDZ2017/05/19 على 22:291
صرح الناطق الرسمي باسم حكومة المملكة العلوية ان المنطقة المغاربية وسين صاد تعرضت لأكثر من 250 عملية ارهابية في الخمس سنوات الاخيرة إلا بلاده لم تتعرض لاي اعتداء ارهابي منذ خمس سنوات ههههه وشهد غبي من مفرخة الإرهاب !! الخمس سنوات الاخيرة هي فترة "حكم" الاسلاميين لكن مملكة العلويين تعرضت لاعتدائين ارهابيين او ثلاثة يوم كان القصر يحارب الاسلاميين خاصة الجماعة راك فاهم والملفت للإنتباه هو ان المنطقة برمتها تضررت من الارهاب الا المخرب استفاد من ذلك كما تتضرر المنطقة من المخدرات إلا المخرب يستفيد منها
مملكة الزطلة والارهاب - SoloDZ2017/05/19 على 22:312
وطبعا المملكة العلوية تحارب المخدرات (اعلاميا بمسرحيات ضبط الحشيش) والمخدرات يحتل المروك بها المرتبة الاولى عالميا في انتاجها كما يحارب المروك الارهاب (اعلاميا كذلك بمسرحيات تفكيك خلايا ارهابية) فمصدر المخدرات هو نفسه مصدر الارهاب في المنطقة وجهان لعملة واحدة وحتى الرئيس الامريكي صرح شخصيا بأن مملكة العلويين تعتبر مفرخة للارهاب الدولي كما ان عدد الدواعش بالجنسية المخربية يحتل المراتب الاولى في التنظيم ولا ننسى الجماعات الارهابية المفرخة مخزنيا في سين صاد وعلاقاتها بالمخدرات المخربية لتمويل نفسها
مملكة الزطلة والارهاب - SoloDZ2017/05/19 على 22:313
ولن ننسى ابدا احتضان القصر "زعيم" اكبر تنظيم ارهابي في الجزائر ابان كانت الجزائر تحارب الارهاب بمفردها احتضن قصر العلويين آنذاك قائد التنظيم باعتراف الاخير نفسه واين في القصر بالذات ولعدة اشهر استقبل من طرف مول المملكة شخصيا عدة مرات تناقشوا في القواسم المشتركة بينهما الارهاب والعداء للجزائر وخيانتها ولا ننسى ضبط مخابرات الجزائر مخازن سلاح في المملكة العلوية ولا ننسى غض الطرف من امن المروك عن العناصر الارهابية داخل مملكة العلويين الفارة من الجزائر بعد عملية ارهابية او مطاردة من قوات امن جزائرية
مملكة الزطلة والارهاب - SoloDZ2017/05/19 على 22:324
كما ان محاربة الارهاب بمسرحيات تفكيك الخلايا في مملكة العلويين تتم بقوات الشرطة ومخابراتها فقط وليس بالجيش لانه لو يشرك القصر الجيش ومخابراته في محاربة الارهاب سيجد الاخير نفسه في مواجة مباشرة مع القصر الصهيوني لانه مفرخ الارهاب من اجل ذلك لا تجد مملكة العلويين مكان لها في محاربة الارهاب في سين صاد لان لا حدود جغرافية لها مع المنطقة كما ان دول المنطقة لا تحارب الارهاب بشرطتها وبالمسرحيات الاعلامية المثيرة للشفقة بل بجيوشها خاصة الجزائر الرائدة تاريخيا في الموضوع والقائدة ميدانيا اقليميا ودوليا
مملكة الزطلة والارهاب - SoloDZ2017/05/19 على 22:325
ولا ننسى الحرب الدبلوماسية التي خاضتها الجزائر ضد معضلة الفدية وانتصرت فيها وطبعا الحرب الفكرية وعلى اصعدة اخرى والاكبر من هذا التضحيات الجسيمة في الارواح التي قدمتها الجزائر في هذا الاطار اي الحرب على الارهاب من حرب المواجهة الى حرب السيطرة عليه واليوم في الحرب الوقائية ثم تأتي دويلة المخدرات والارهاب والعمالة وتحاول عبثا ان تظهر ندا للجزائر إنه لامر مثير للضحك واختيار الجزائر مقر لافريبول ولقيادة جيوش سين صاد ولشراكة استراتيجية ضد الارهاب مع امريكا واوروبا ليس اعتباطيا يا مملكة الشر الصهيونية
ALGERIAN2017/05/19 على 22:336
عادي ؛قد قلنا أن نصف شعب المروك هم يهود ؛نفس أخلاقهم ونفس أساليبهم؛يتحرش بإمرأة و لما تضربه يجلس يبكي و يصرخ ويشتكي و يتمرغ و يلعبها مات ،ربما في بلدهم عادي تتحرش بإمرأة لم يرى العالم أحتى لو كانت متزوجة ؛ميش أول مرة دبلوماسي جزائري يقتل مغربي ضرب؛مند سنوات واحد دبلوماسي كسر فكي مواطن مغربي في بروكسل في لقاء جمعيات بلجيكية مع صحراويين ؛أكثر شعوب الأرض سخافة و حمق هم هؤلاء الغجر؛هو ميش قادر على شغله ويزيد يتصرف بحمق وعجرفة بدوية سخيفة ؛الأن قل له يقف كالرجال ليرد الضربة أو خليه يولول كالنساء
العباسي - الجزائر ارض الل2017/05/19 على 22:377
يا ناس البلد الدي يقتاة من الدعاره و زراعة المخذرات وكل الممنوعات مسموحه فيه يسهل عليه الكذب و التلفيق والهروب الى الامام مثل ما نردد بلعاميه غاسل وجهه
Mourad Sieg Heil2017/05/19 على 22:388
وضربه بدماغ أم بقبضة ؟ ههههه الجزائري إدا تخاصمت معه ما عليك إلا تحرس أنفك لأنه في أي لحظة يخطفك بدماغ و الله تجلس على ركبتيك ؛ هؤلاء الأوباش مند 2011 لليوم من كثر غبائهم و حمقهم كل مرة جزائري يقتل منهم بالرصاص بالسكين بالضرب ؛في إسبانيا واحد جزائري إنزعج من إحتفالهم بالفوز على فريقنا ب4 ل0 في جوان 2011 فأخذ سكين وقتل إثنين و هرب لبلد أخر ؛أسكتوا ما تسكتوا ما حبوش يسكتوا ها إستنى إه مال ؛قتلهم و هرب ؛حمير غيرهم كل مرة واحد يموت لأسباب واهية
جزائري - بشار2017/05/19 على 22:389
لم نجد اي مصادر اخرى لا صحف اوروبية ولا امريكية نقلت مرواغات المخزن
الحقيقة ان الوفد المغربي تطاول على الوفد الجزائري بألفاظ نابية
قذارة المخزن تنشر ما يحرض ليزيد من كراهية عياشة المخزن ضد الجزائر .. حتى ان العبيد يصفون المنتفضين بالريف انهم خونة وانفصاليين !
التاريخ يعيد نفسه .. ما فعله المخزن بالخطابي وثورته بالريف هو تخوينه ومن معه ونفيه للخارج بالتواطئ مع الاسبان وفرنسا
ضغوطات دولية تتوالى على المخزن أصابته بحالة هستيريا خاصة بعدما حجزت بنما سفينة اخرى تنقل الفوسفاط الصحراوي المنهوب
Algerian Man2017/05/19 على 22:3810
هكذا هم المراركة مذلولين مثل اليهود يستفزون دون قدرتهم على المواجهة ولما يأكلون طريحة الكلاب يركنون للتمسكين هههههه في الحقيقة اعجبتني الصورة كثيرا نباح مخربي مثير للشفقة قابله نطحة جزائرية عالمية ادخلت الكلب المسعور في غيبوبة ههههههه وبيان الخارجية الذي جاء باردا مثل ثلاجة الموتى سيدخل التابعة المجانين في نوبة عصبية حادة لا محال ولا عزاء عليهم الجزاء من جنس العمل وهذه ليست المرة الاولى التي ياكل فيها ابناء الماءغريب العصى على يد الجزائريين نتيجة استفزازهم بل اصبحوا مدمنون على ضربنا لهم هههههههه
جدكم التهامي الكيلاو ي2017/05/19 على 22:3911
يا لمراركة العبو غيرها
MassinissaDZ2017/05/19 على 22:4412
صدمة نفسية عنيفة تلقاها المخنز على اثر تنصيب الجزائري اللواء عبد الغني هامل رئيسا للافريبول وعلى اثر اختيار الجزائر مقرا للمنظمة خاصة وأن مملكة العلويين تعتبر منبع الاشرار سواء تعلق الامر بالمخدرات او بالارهاب وهذه الصدمة دفعت القصر الى التهكم على الجزائر بشأن محاربة الارهاب والمخدرات ولكنه تهكم غبي بشكل مثير للشفقة حيث ان المتهكم ربط الارهاب بالمخدرات والمخدرات تنتجها بلاده والجزائر تحارب المخدرات ناهيك عن محاربتها الارهاب بصفة ريادية وهو الشيء الذي جعل المخنز يبدو مسخرة امام العالم بهذا الغباء
Ahmed DerMann - Germany2017/05/19 على 22:5113
مسرحية مغربية رديئة سببها المظاهرة الحاشدة لسكان الريف.... الآلة الدعائية المخزنية لا تنام
الموز المروكي2017/05/19 على 22:5314
انتم بلاء من الله.ونحن لكم بالمرصاد الي يوم القيامة