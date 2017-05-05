كشف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الناصر سايح، عن ضخ مبالغ مالية تفوق 300 مليار دينار على الأقل (3 مليار دولار) أي ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم، في مكاتب البريد، تحسبا لشهر رمضان، متعهدا بأن مشكل السيولة لن يطرح إطلاقا خلال الشهر الفضيل، وأوضح انه تم إصدار نحو 2 مليون بطاقة بريدية "الذهبية" الجديدة التي ستكون صالحة للاستعمال على مستوى جميع الموزعات الآلية للوطن (أكثر من 1200 موزع) في النصف الأول من جويلية على أقصى تقدير.
وقال عبد الناصر سايح في تصريح خاص لـ "الشروق"، إن الإجراءات الخاصة بشهر رمضان تم ضبطها مع الخزينة العمومية وبنك الجزائر لتنظيم السيولة النقدية على مستوى مكاتب البريد، وتزويد المكاتب والمراكز ذات الطلب المرتفع بمبالغ مالية إضافية.
وفي ذات السياق، أوضح المتحدث أن بريد الجزائر خصص أكثر من 300 مليار دينار على الأقل (أكثر من 3 مليار دولار) سيتم ضخها عبر شبكة مكاتب بريد الجزائر المنتشرة عبر الوطن، بهدف تفادي نقص السيولة خلال شهر رمضان.
وذكر سايح أن "مشكل السيولة نتعهد بأنه لن يطرح" وأضاف "في السنوات الأخيرة هذا المشكل صار من الماضي والسيولة متوفر طيلة العام"، متابعا "هناك أطراف تريد زرع البلبلة في كل مرة لكن نتعهد بان مشكل السيولة سوف لن يطرح".
وعاد المتحدث إلى قضية تأخر صب معاشات المتقاعدين خلال الشهر الماضي مشيرا إلى أن المكاتب فتحت استثناء يوم الجمعة في 5 ولايات، ورغم أن العملية كانت يوم الجمعة أي أن بنك الجزائر والخزينة لا يشتغلان لكن الدفع كان عاديا ولم يطرح مشكل السيولة.
ولفت سايح إلى أن المؤسسة قد تتخذ قرارات بفتح مكاتب بريدية معينة في مناطق وبلديات وأحياء تشهد طلبات كثيرة في رمضان، لكن هذا مرتبط بالطلب والإقبال.
وفي شق آخر، كشف مدير عام بريد الجزائر أن نحو 2 مليون بطاقة ذهبية تم إصدارها للزبائن إلى حد الآن، موضحا أن العملية كانت مجمدة في الأشهر الماضية لأسباب تتعلق بتحويل النظام الحالي في الموزعات نحو نظام جديد يتوافق مع البطاقة الجديدة.
وبحسب مدير عام بريد الجزائر فإن هناك جيل جديد من الموزعات الآلية للأوراق المالية، فضلا عن عمليات تحويل للنظام تقوم بها فرق تقنية للموزعات التي لا تتوفر على النظام الجديد، موضحا أن العاصمة مثلا تم تحويل نظام 30 موزع آلي إلى الجيل الجديد، في حين تتواجد الفرق التقنية عبر مختلف ولايات الوطن لإتمام العملية.
وذكر سايح بأن منتصف جويلية المقبل سيعرف الانتهاء من عملية تحويل جميع أنظمة الموزعات الآلية عبر الوطن للتوافق مع البطاقة الجديدة "الذهبية" وعددها أكثر من 1200 موزع عبر الوطن، موضحا أن البطاقة الذهبية حاليا تستغرق 15 يوما من تاريخ طلبها إلى حين وصولها للزبون، مضيفا انه تم اتخاذ إجراء يقضي بجعل البطاقة تصل في نفس الوقت مع الرمز السري عكس ما كانت عليه العملية سابقا.
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المدير العام لبريد الجزائر عبد الناصر سايح لـ "الشروق":
ضخ 3 ملايير دولار في مكاتب البريد خلال رمضان لتوفير السيولة
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
كشف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الناصر سايح، عن ضخ مبالغ مالية تفوق 300 مليار دينار على الأقل (3 مليار دولار) أي ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم، في مكاتب البريد، تحسبا لشهر رمضان، متعهدا بأن مشكل السيولة لن يطرح إطلاقا خلال الشهر الفضيل، وأوضح انه تم إصدار نحو 2 مليون بطاقة بريدية "الذهبية" الجديدة التي ستكون صالحة للاستعمال على مستوى جميع الموزعات الآلية للوطن (أكثر من 1200 موزع) في النصف الأول من جويلية على أقصى تقدير.
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وقال عبد الناصر سايح في تصريح خاص لـ "الشروق"، إن الإجراءات الخاصة بشهر رمضان تم ضبطها مع الخزينة العمومية وبنك الجزائر لتنظيم السيولة النقدية على مستوى مكاتب البريد، وتزويد المكاتب والمراكز ذات الطلب المرتفع بمبالغ مالية إضافية.
وفي ذات السياق، أوضح المتحدث أن بريد الجزائر خصص أكثر من 300 مليار دينار على الأقل (أكثر من 3 مليار دولار) سيتم ضخها عبر شبكة مكاتب بريد الجزائر المنتشرة عبر الوطن، بهدف تفادي نقص السيولة خلال شهر رمضان.
وذكر سايح أن "مشكل السيولة نتعهد بأنه لن يطرح" وأضاف "في السنوات الأخيرة هذا المشكل صار من الماضي والسيولة متوفر طيلة العام"، متابعا "هناك أطراف تريد زرع البلبلة في كل مرة لكن نتعهد بان مشكل السيولة سوف لن يطرح".
وعاد المتحدث إلى قضية تأخر صب معاشات المتقاعدين خلال الشهر الماضي مشيرا إلى أن المكاتب فتحت استثناء يوم الجمعة في 5 ولايات، ورغم أن العملية كانت يوم الجمعة أي أن بنك الجزائر والخزينة لا يشتغلان لكن الدفع كان عاديا ولم يطرح مشكل السيولة.
ولفت سايح إلى أن المؤسسة قد تتخذ قرارات بفتح مكاتب بريدية معينة في مناطق وبلديات وأحياء تشهد طلبات كثيرة في رمضان، لكن هذا مرتبط بالطلب والإقبال.
وفي شق آخر، كشف مدير عام بريد الجزائر أن نحو 2 مليون بطاقة ذهبية تم إصدارها للزبائن إلى حد الآن، موضحا أن العملية كانت مجمدة في الأشهر الماضية لأسباب تتعلق بتحويل النظام الحالي في الموزعات نحو نظام جديد يتوافق مع البطاقة الجديدة.
وبحسب مدير عام بريد الجزائر فإن هناك جيل جديد من الموزعات الآلية للأوراق المالية، فضلا عن عمليات تحويل للنظام تقوم بها فرق تقنية للموزعات التي لا تتوفر على النظام الجديد، موضحا أن العاصمة مثلا تم تحويل نظام 30 موزع آلي إلى الجيل الجديد، في حين تتواجد الفرق التقنية عبر مختلف ولايات الوطن لإتمام العملية.
وذكر سايح بأن منتصف جويلية المقبل سيعرف الانتهاء من عملية تحويل جميع أنظمة الموزعات الآلية عبر الوطن للتوافق مع البطاقة الجديدة "الذهبية" وعددها أكثر من 1200 موزع عبر الوطن، موضحا أن البطاقة الذهبية حاليا تستغرق 15 يوما من تاريخ طلبها إلى حين وصولها للزبون، مضيفا انه تم اتخاذ إجراء يقضي بجعل البطاقة تصل في نفس الوقت مع الرمز السري عكس ما كانت عليه العملية سابقا.