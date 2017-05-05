وزير الفلاحة: لا زيادة في أسعار الخضر في رمضان!

جدد وزير الفلاحة والصيد البحري عبد السلام شلغوم، السبت، تأكيده بشأن أسعار الخضر والفواكه، التي قال بشأنها إنها لن تعرف أي زيادة خلال الشهر الفضيل، خاصة أن أغلب الخضر والفواكه الحالية موسمية وبالتالي لن تعرف أي ندرة.

وعلى هامش تنظيم الطبعة الثانية من الصالون الجهوي للصيد البحري وتربية المائيات الذي احتضنته بلدية رأس جنات الساحلية شرق ولاية بومرداس، قال شلغوم إن مصالح وزارته اتخذت كل التدابير التي من شأنها المحافظة على استقرار سوق الخضر والفواكه واللحوم التي يزداد استهلاكها خلال شهر رمضان المعظم الذي هو على الأبواب وذلك بتوفير المنتجات الفلاحية بالكمية والسعر المناسب.

وفيما يخص الارتفاع المتواصل في أسعار سمك السردين الذي لطالما كان يعتبر طبقا شعبيا في متناول الطبقة الضعيفة، كشف الوزير أن الأمر يعود إلى ظروف طبيعية أدت إلى ندرته، فضلا عن كون الجزائر تعاني من عجز في إنتاج الأسماك مقدر بـ100 ألف طن سنويا، وهو ما تعمل الجهات المعنية على تداركه يقول الوزير بتشجيع تربية المائيات.