ارتطمت بعمود كهربائي تحطم حوامة عسكرية بتيبازة

تحطمت حوامة تابعة للقوات البحرية، مساء الأحد، خلال ارتطامها بعمود كهربائي ببلدية احمر العين جنوب ولاية تيبازة.

وقالت مصادر محلية لـ"الشروق" أن "حوامة إنقاذ تابعة للقوات البحرية ارتطمت بعمود كهربائي للضغط العالي بحي خمسة شهداء بأحمر العين، مخلفة وفاة اثنين أفراد طاقمها وفقدان ثالث".

ووفق ذات المصدر تجهل لحد الآن أسباب هذا الحادث.

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