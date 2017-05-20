آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
-
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
-
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
-
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
-
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
-
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
-
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
-
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
-
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
-
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
ارتطمت بعمود كهربائي
تحطم حوامة عسكرية بتيبازة
تحطمت حوامة تابعة للقوات البحرية، مساء الأحد، خلال ارتطامها بعمود كهربائي ببلدية احمر العين جنوب ولاية تيبازة.
وقالت مصادر محلية لـ"الشروق" أن "حوامة إنقاذ تابعة للقوات البحرية ارتطمت بعمود كهربائي للضغط العالي بحي خمسة شهداء بأحمر العين، مخلفة وفاة اثنين أفراد طاقمها وفقدان ثالث".
ووفق ذات المصدر تجهل لحد الآن أسباب هذا الحادث.
الموضوع للمتابعة....
فتحي - Algérie2017/05/21 على 22:491
رحمهم الله ، انا لله وانا اليه راجعون
SoloDZ2017/05/21 على 23:132
رحمة الله على شهداء الواجب الوطني والانساني وان شاء الله تعالى سيُعثر على المفقود حياً سالما معافى وربما سيسمى مكان الارتطام بحي السبعة شهداء بدلا من حي الخمسة شهداء !