ارتطمت بعمود كهربائي

تحطم حوامة عسكرية بتيبازة

date 2017/05/21 views 2616 comments 2
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icon-writer بوجمعة.ب

تحطمت حوامة تابعة للقوات البحرية، مساء الأحد، خلال ارتطامها بعمود كهربائي ببلدية احمر العين جنوب ولاية تيبازة.

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وقالت مصادر محلية لـ"الشروق" أن  "حوامة إنقاذ تابعة للقوات البحرية ارتطمت بعمود كهربائي للضغط العالي بحي خمسة شهداء بأحمر العين، مخلفة وفاة اثنين أفراد طاقمها وفقدان ثالث".

ووفق ذات المصدر تجهل لحد الآن أسباب هذا الحادث.

الموضوع للمتابعة....

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