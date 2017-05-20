مركز السينما العربية يعلن من "كان" عن الفائزين "آخر أيام المدينة" أفضل فيلم في جوائز النقاد السنوية

توج الفائزون في النسخة الأولى من جوائز النقد السنوية التي منحت لأفضل انجازات السينما العربية خلال 2016، الأحد، وقدم مركز السينما العربية الجوائز للفائزين على هامش فعاليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي.

وعادت التتويجات لكل من مجد مستورة الذي افتك جائزة أحسن ممثل عن دوره في "نحبك هادي" من تونس، وحصلت هبة علي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أخضر يابس" من مصر. وتوج خالد دياب ومحمد دياب بجائزة أفضل سيناريو في فيلم "اشتباك" من مصر. وعن نفس الفيلم توج محمد دياب بجائزة أحسن إخراج.

أما جائزة أفضل فيلم فعادت لفيلم "آخر أيام المدينة" مشترك مصر والإمارات.

وأكد المحلل السينمائي علاء كركوتي، الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutionsالتي تنظم فعاليات المركز، عقب الإعلان عن الفائزين "عبر جوائز النقاد السنوية يستمر مركز السينما العربية في دعم السينما العربية والترويج لها على المستويين العربي والدولي، هذه المبادرة جزء من الوسائل التي نستخدمها لتحقيق ذلك، وسوف يكون هناك المزيد من المبادرات التي تساعد في انتشار السينما العربية بشكل أكثر رسوخًا".

جوائز النقاد السنوية تُمنح لأفضل إنجازات السينما العربية سنويًا في فئات أفضل فيلم، مخرج، مؤلف، ممثلة وممثل، تضم في لجنة تحكيمها 24 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 15 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية، وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عُرضت لأول مرة دوليًا في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2016، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أيًا كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية). وقد كان من بين لجنة تحكيم جوائز النقاد السنوية المصري سمير فريد والفلسطيني بشار إبراهيم اللذان رحلا عن العالم هذا العام قبل أن يتركا بصمتهما في اختيار الأعمال والسينمائيين المرشحين لجوائز هذا العام ومثل الجزائر الناقد نبيل حاجي.