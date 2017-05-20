قتلى وجرحى في تفجير استهدف حفلا موسيقا في مانشستر البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية أن هناك "عدد من القتلى"، وذلك وسط أنباء عن وقوع "انفجار" عقب حفل لموسيقى البوب.

وأفاد شهود بسماع صوت "فرقعة قوية" عقب حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي في قاعة "مانشستر ارينا" للحفلات.

وقالت الشركة الرئيسية لخطوط السكك الحديد في بريطانيا إنه تم منع القطارات من مغادرة محطة "فيكتوريا" القريبة من القاعة.

ونصحت شرطة مانشستر، عبر تغريدة بحسابها بموقع تويتر، المواطنين بعدم الاقتراب من المنطقة.