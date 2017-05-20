بعد لقاءه عباس في بيت لحم ترامب يعلن التزامه بالتوصل إلى اتفاق سلام

أ ف ب - الشروق أونلاين

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في مدينة بيت لحم الفلسطينية، بالقيام بكل ما بوسعه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "أنا ملتزم بمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأنوي القيام بكل ما بوسعي لمساعدتهم على تحقيق هذا الهدف".

ونقل ترامب عن عباس تأكيده أنه مستعد للعمل من أجل "تحقيق هذا الهدف بحسن نية. ووعدني رئيس الوزراء نتنياهو بالشيء ذاته". وكان ترامب التقى، الاثنين، بنيامين نتنياهو في القدس.

وتطرق الرئيس الجمهوري أيضاً إلى ضرورة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني "الذي يمر بوقت عصيب للغاية".

وأقرت حكومة الاحتلال، مساء الأحد، سلسلة إجراءات لتسهيل حياة الفلسطينيين ودعم اقتصادهم، بناء على طلب من ترامب.

وبين الإجراءات تمديد العمل على معبر بري يربط بين الأردن والضفة الغربية، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بتسهيل وصول عشرات آلاف الفلسطينيين يومياً للعمل في "إسرائيل".

وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية في أفريل 2014.