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مصدر دبلوماسي يكشف لـ"الشروق":
هذه خلفيات "المسرحية" المغربية والتكالب على الجزائر
كشف مصدر دبلوماسي رفيع، الكثير من نقاط الظل التي رافقت المسرحية المغربية سيئة الإخراج أو ما يعرف بمسرحية أشغال اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتصفية الاستعمار بسان فانسون وغرينادين في الفترة من 16 إلى 18 ماي الجاري.
وذكر المصدر الدبلوماسي لـ "الشروق" أن ما حدث دليل على أن الدبلوماسية المغربية فقدت صوابها، حيث أن الدبلوماسي الجزائري سفيان ميموني تعرض لاعتداء همجي من قبل عنصر من الوفد المغربي وذلك خلال أشغال لجنة الـ 24 التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتصفية الاستعمار بسان فان سون وغرينادين
وقال محدثنا "وقع حادث الاعتداء على مرأى ومسمع مندوبي دول الأعضاء في اللجنة الـ 24 وباقي المشاركين، وذلك بعدما فشل المغرب في إقحام (منتخبين) من إدارة الاحتلال لمدينة العيون والدخلة في الاجتماع بصفتهما ممثلين لشعب الصحراء الغربية".
وبحسب المصدر فإن هذه المحاولة البائسة تهدف إلى ضرب مصداقية جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وفقا لقرارات ولوائح الأمم المتحدة.
وأوضح المصدر بأن لجنة تصفية الاستعمار قد تصدت بحزم لهذه المناورات التي تم دحرها، غير أن الوفد المغربي الذي شارك بما لا يقل عن 15 فردا، كان على خلاف مع باقي الوفود المشاركة وذلك بتعنته ولجوئه إلى استعمال القذف والتهديد والترهيب تجاه رئيس الدولة وباقي الوفود المشاركة بما فيها الوفد الجزائري، الذي كان ضحية ممارسات الوفد المغربي التي وصلت إلى حد الاعتداء على أحد أفراده بالضرب في شخص السفير سفيان ميموني المشارك في هذا الاجتماع ضمن الوفد الجزائري.
وواصل محدثنا "المشهد الأكثر غرابة على حد تعبيره هو أن الجاني الذي غادر قاعة الاجتماع لفترة زمنية قصيرة، قبل أن يعود ولكن في صورة الضحية، ارتمى على الأرض مدعيا أنه تعرض إلى إصابة بفعل اعتداء من طرف دبلوماسي جزائري.
ولم يخف - حسب مصدرنا - على أحد من الوفود المشاركة الطابع المسرحي والهزلي لهذا الإخراج الذي حاول الوفد المغربي من خلاله التغطية على "بلطجيته" التي باتت معروفة للقاصي والداني في أروقة الأمم المتحدة، والتي تمارس تحت إشراف الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلالي.
ويعود هذا التصرف الجنوني لأحد أعضاء الوفد المغربي، حسب المصدر الدبلوماسي ذاته، للأثر الذي تركه النقاش الذي دار عشية الحادثة في إطار أشغال لجنة الـ 24 بين رئيس الوفدين الجزائري والمغربي. فقد حاول سفير المغرب مثلما تعود على ذلك، أن يستفز الوفد الجزائري لتحميل الجزائر مسؤولية انسداد مسار التسوية لنزاع الصحراء الغربية، وأن يغطي على ممارسات الرباط الاستعمارية والقمعية ضد الشعب الصحراوي.
وفي معرض رده على هذه الافتراءات، شرح رئيس الوفد الجزائري أمام الوفود المشاركة وبالأدلة الموثقة حقيقة الوضع الاستعماري السائد في الصحراء الغربية، واستمرار الاحتلال وتغييب آفاق تسوية عادلة تحتكم للشرعية الدولية.
كما ركز رئيس الوفد، على الوضع المتردي والمزري لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بسبب ممارسات الجيش والإدارة المغربية، ودحر أكاذيب الدعاية المغربية التي تحاول إعطاء صورة ناصعة لحقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل.
كما تطرق رئيس الوفد الجزائري إلى عملية النهب المستمرة التي تتعرض لها ثروات الشعب الصحراوي، والغلق الممنهج لحدود الصحراء الغربية أمام نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والوفود البرلمانية والمنظمات غير الحكومية
كما كشف العوائق العديدة التي يزرعها المغرب أمام الأمم المتحدة وبعثة المينورسو، لمنعها من أداء المهمة التي أوكلها إليها مجلس الأمن ومبعوث الأمين العام.
وقد رفع رئيس الوفد الجزائري السفير محمد حناش شكوى إلى رئيس المؤتمر ملتمسا منه اتخاذ التدابير اللازمة لتحميل المغرب مسؤولية وعواقب ما اقترفه ممثله ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الهمجية في المستقبل.
ازولاي الارهاب والمخدرات - SoloDZ2017/05/23 على 12:261
ولولا امساك الجزائر بزمام امور المنطقة بمساعدة جيرانها تونس مالي النيجر موريتانيا الصحراء الغربية وحتى ليبيا عسكريا واستخباراتيا واستراتيجيا لهوت المنطقة في الجحيم بفعل الإرهاب المفرخ من طرف موساد الذي يتخذ من مملكة ازولاي مقرا له في المنطقة بمعية المخزن والعالم الاستخباراتي يعرف جيدا ان مملكة ازولاي تعتبر مفرخة الإرهاب تماما كما هي مزرعة المخدرات كما هي مرتزقة لدى باريس وتل ابيب وغيرها من العواصم التي تحتاج الى خدمات مملكة العلويين المرتزقة فالاخيرة تعتبر ورم سرطاني معدي تتجنبه جميع دول المنطقة
ازولاي الارهاب والمخدرات - SoloDZ2017/05/23 على 12:282
ولن ننسى ابدا احتضان القصر "زعيم" اكبر تنظيم ارهابي في الجزائر ابان كانت الجزائر تحارب الارهاب بمفردها احتضن قصر العلويين آنذاك قائد التنظيم باعتراف الاخير نفسه واين في القصر بالذات ولعدة اشهر استقبل من طرف مول المملكة شخصيا عدة مرات تناقشوا في القواسم المشتركة بينهما الارهاب والعداء للجزائر وخيانتها ولا ننسى ضبط مخابرات الجزائر مخازن سلاح في المملكة العلوية ولا ننسى غض الطرف من امن المروك عن العناصر الارهابية داخل مملكة العلويين الفارة من الجزائر بعد عملية ارهابية او مطاردة من قوات امن جزائرية
ازولاي الارهاب والمخدرات - SoloDZ2017/05/23 على 12:283
كما ان محاربة الارهاب بمسرحيات تفكيك الخلايا في مملكة العلويين تتم بقوات الشرطة ومخابراتها فقط وليس بالجيش لانه لو يشرك القصر الجيش ومخابراته في محاربة الارهاب سيجد الاخير نفسه في مواجة مباشرة مع القصر الصهيوني لانه مفرخ الارهاب من اجل ذلك لا تجد مملكة العلويين مكان لها في محاربة الارهاب في سين صاد لان لا حدود جغرافية لها مع المنطقة كما ان دول المنطقة لا تحارب الارهاب بشرطتها وبالمسرحيات الاعلامية المثيرة للشفقة بل بجيوشها خاصة الجزائر الرائدة تاريخيا في الموضوع والقائدة ميدانيا اقليميا ودوليا
ازولاي الارهاب والمخدرات - SoloDZ2017/05/23 على 12:294
ولا ننسى الحرب الدبلوماسية التي خاضتها الجزائر ضد معضلة الفدية وانتصرت فيها وطبعا الحرب الفكرية وعلى اصعدة اخرى والاكبر من هذا التضحيات الجسيمة في الارواح التي قدمتها الجزائر في هذا الاطار اي الحرب على الارهاب من حرب المواجهة الى حرب السيطرة عليه واليوم في الحرب الوقائية ثم تأتي دويلة المخدرات والارهاب والعمالة وتحاول عبثا ان تظهر ندا للجزائر إنه لامر مثير للضحك واختيار الجزائر مقر لافريبول ولقيادة جيوش سين صاد ولشراكة استراتيجية ضد الارهاب مع امريكا واوروبا ليس اعتباطيا يا مملكة الشر الصهيونية