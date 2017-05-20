قنصلية الجزائر بلندن تؤكد عدم وجود أي جزائري ضمن الضحايا الجزائر تدين إعتداء مانشستر وتدعو لتنسيق الأعمال لمكافحة الإرهاب

أعربت الجزائر، الثلاثاء، عن تضامنها الكلي مع بريطانيا، إثر الاعتداء الإرهابي لمانشستر، الذي خلف 22 قتيلا وحوالي59 جريحا، مشيرة إلى ضرورة عمل تضامني وصارم لمواجهة الإرهاب بطريقة متناسقة وفعالة.

وفي تصريح لواج، أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، أن "بريطانيا عاشت مساء الاثنين اعتداء دمويا، ارتكب بكل همجية وعنف من طرف إرهابي تسبب في مقتل أبرياء، أننا نندد بشدة بهذا الاعتداء الارهابي الشنيع، ونعرب عن تضامننا الكلي مع الشعب والحكومة البريطانيين وكذا مع عائلات الضحايا".

وأضاف قائلا أن "الإرهاب من خلال نشر الخوف، يسعى إلى بث الرعب والتهديد الدائم على أمن واستقرار العديد من البلدان والمجتمعات، ومن خلال تجسيده للاعتداءات الشنيعة يظهر نقائص فيما يخص تنسيق الجهود والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي".

وقال ذات المسؤول، أن "اعتداء مانشستر يستوقف من جديد المجموعة الدولية لضرورة تنسيق الأعمال لمواجهة الإرهاب بطريقة منسقة وصارمة في كامل أرجاء العالم".

من جهتها أكدت قنصلية الجزائر بلندن، عدم وجود اي جزائري ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي بمانشستر.