لقي شاب مصرعه الإثنين، في حادث انفجار قنبلة بضواحي بلدية رجم دموش جنوب ولاية سيدي بلعباس، وحسب ما علمته "الشروق"، فإن الضحية البالغ من العمر 27 سنة، خرج ليرعى غنمه بإحدى المناطق الغابية غير بعيدة عن مقر سكنه، أين كانت الجماعات الدموية قد زرعت قنابل تقليدية الصنع، لاستهداف قوات الجيش التي تطاردها بالمنطقة منذ مدة.
وكان انفجار إحداها قد تسبب في مقتل الشاب الذي نقلت جثته لمصلحة حفظ الجثث، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقاتها حول الحادث.
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مقتل راعٍ في انفجار قنبلة ببلعباس
م. مراد
لقي شاب مصرعه الإثنين، في حادث انفجار قنبلة بضواحي بلدية رجم دموش جنوب ولاية سيدي بلعباس، وحسب ما علمته "الشروق"، فإن الضحية البالغ من العمر 27 سنة، خرج ليرعى غنمه بإحدى المناطق الغابية غير بعيدة عن مقر سكنه، أين كانت الجماعات الدموية قد زرعت قنابل تقليدية الصنع، لاستهداف قوات الجيش التي تطاردها بالمنطقة منذ مدة.
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وكان انفجار إحداها قد تسبب في مقتل الشاب الذي نقلت جثته لمصلحة حفظ الجثث، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقاتها حول الحادث.