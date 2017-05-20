شرع، صبيحة الأربعاء، أزيد من 760 ألف تلميذ في اجتياز إمتحانات نهاية التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2016/2017 عبر كامل التراب الوطني موزعين على أزيد من 13 ألف مركز اجراء.
وقد أشرفت وزيرة التربية نورية بن غبريت على إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة في الفترة الصباحية من مدرسة أحمد دغمي بولاية بشار بحضور الأسرة التربوية لتنتقل بعدها إلى ولاية تندوف لإعطاء إشارة انطلاق إمتحانات الفترة المسائية.
ويبلغ عدد المترشحين في هذه الدورة حسب وزارة التربية الوطنية 760.652 مترشحا من بينهم 47،93 بالمائة اناث، و قد ارتفع عدد المترشحين لهذه الدورة مقارنة بالدورة السابقة ب 55.192 مترشحا.
ويتوزع المترشحون للدورة الحالية عبر 13.688 مركز إجراء، و يتم تأطيرهم من طرف 160.880 أستاذا.
وحسب جدول سير الامتحان سيمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية ،في حين تخصص الفترة المسائية لاجتياز امتحان مادة اللغة الفرنسية.
وحسب ما أكدته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مؤخرا ، فإن المترشحين سيجتازون الامتحان الذي يسمح لهم بالانتقال إلى الطور المتوسط ،في مؤسساتهم وذلك للسنة الثانية على التوالي.
وكانت الوزيرة قد استبعدت تنظيم دورة استدراكية لهذا الامتحان فيما سيتم اللجوء إلى احتساب معدلات الامتحانات الفصلية للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الحصول على معدل 5من 10على أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان نهاية الطور الإبتدائي في 9 جوان المقبل .
من جانبها وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بامتحانات نهاية السنة للأطوار التعليمية الثلاث يشمل كامل التراب الوطني وذلك بوضع حيز الخدمة تشكيلات عملياتية ثابتة ومتحركة مناسبة لمرافقة وإنجاح هذه العملية وذلك بإقحام جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات.
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يجتازها أكثر من 760 ألف تلميذ
بن غبريط تعطي إشارة انطلاق امتحانات "السانكيام" من بشار
الشروق اونلاين
شرع، صبيحة الأربعاء، أزيد من 760 ألف تلميذ في اجتياز إمتحانات نهاية التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2016/2017 عبر كامل التراب الوطني موزعين على أزيد من 13 ألف مركز اجراء.
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وقد أشرفت وزيرة التربية نورية بن غبريت على إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة في الفترة الصباحية من مدرسة أحمد دغمي بولاية بشار بحضور الأسرة التربوية لتنتقل بعدها إلى ولاية تندوف لإعطاء إشارة انطلاق إمتحانات الفترة المسائية.
ويبلغ عدد المترشحين في هذه الدورة حسب وزارة التربية الوطنية 760.652 مترشحا من بينهم 47،93 بالمائة اناث، و قد ارتفع عدد المترشحين لهذه الدورة مقارنة بالدورة السابقة ب 55.192 مترشحا.
ويتوزع المترشحون للدورة الحالية عبر 13.688 مركز إجراء، و يتم تأطيرهم من طرف 160.880 أستاذا.
وحسب جدول سير الامتحان سيمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية ،في حين تخصص الفترة المسائية لاجتياز امتحان مادة اللغة الفرنسية.
وحسب ما أكدته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مؤخرا ، فإن المترشحين سيجتازون الامتحان الذي يسمح لهم بالانتقال إلى الطور المتوسط ،في مؤسساتهم وذلك للسنة الثانية على التوالي.
وكانت الوزيرة قد استبعدت تنظيم دورة استدراكية لهذا الامتحان فيما سيتم اللجوء إلى احتساب معدلات الامتحانات الفصلية للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الحصول على معدل 5من 10على أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان نهاية الطور الإبتدائي في 9 جوان المقبل .
من جانبها وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بامتحانات نهاية السنة للأطوار التعليمية الثلاث يشمل كامل التراب الوطني وذلك بوضع حيز الخدمة تشكيلات عملياتية ثابتة ومتحركة مناسبة لمرافقة وإنجاح هذه العملية وذلك بإقحام جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات.