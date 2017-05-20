محاكمة شرطي هدد حلاقتين بسلاحه ببوزريعة

استعرضت محكمة الجنح لبئر مراد رايس، الأربعاء، واحدة من قضايا التهديد بالاعتداء كان بطلها هذه المرة شرطي بالعاصمة، متزوج وأبّ لثلاثة أطفال، بعد طلبه من إحدى الضحيتان وهما صاحبتان صالون الحلاقة الكائن مقره ببوزريعة، قيام علاقة عاطفية معه، وعندما رفضت راح يهددها بالسلاح الناري ويتوعدها بتوريطها في عدة قضايا ويطالبها بمنحه 10 ملايين سنتيم شهريا.

مجريات قضية الحال، تعود بداية من مارس 2016، لما تعرفت الضحيتان على المتهم في قضية الحال على مستوى محل خاص بتحضير بطاقات التهنئة الكائن مقره بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، وبعد أن تطورت العلاقة بينهم، وصلت إلى حد تبادل أرقام الهواتف أصبحوا على تواصل مستمر لمدة عام الفايسبوك وهي سيدة متزوجة، إلى أن فاجأها بنواياه، حيث راح يطلب منها إقامة علاقة عاطفية معه، ولما رفضت راح يخلق لها المشاكل.

ليتم توقيف المتهم بعد إيداع شكوى ونصب كمين له.ليقول خلال المحاكمة أن القضية كيدية في حقه ووهمية من قبل الضحيتين للتهرب من تسديد دين. ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا و200 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم.