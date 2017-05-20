قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربة جوية، مساء الخميس، قتلت ما لا يقل عن 35 مدنياً بينهم أفراد من أسر مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة المتشددين قرب دير الزور في سوريا.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قوله، إن قوات التحالف نفذت ضربات قرب الميادين يومي 25 و26 ماي وتجري تقييماً للنتائج.
وذكر المرصد السوري ومقره بريطانيا، أن عدد قتلى القصف الجوي على الميادين خلال اليومين الماضيين ارتفع إلى 50 قتيلاً.
وشاهد سكان طائرات استطلاع وطائرات حربية تحلق فوق المدينة في الساعة 07:25 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (16:25 بتوقيت غرينتش) قبل أن تطلق صواريخ أصابت مبنيين أحدهما من أربعة طوابق ويقطنه سوريون ومغاربة من أسر مقاتلين من "داعش".
ويفقد "داعش" أراضي في سوريا والعراق أمام هجمات من جماعات بعضها متنافس. ويتجمع كثير من مقاتلي التنظيم المتقهقرين من جبهات أخرى في منطقة حوض نهر الفرات في سوريا.
ويقول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إنه حريص على تجنب سقوط ضحايا مدنيين في الضربات الجوية ويحقق في أي تقارير تتعلق بذلك.
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مقتل 35 مدنياً في ضربة جوية شرق سوريا
وكالات - الشروق أونلاين
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربة جوية، مساء الخميس، قتلت ما لا يقل عن 35 مدنياً بينهم أفراد من أسر مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة المتشددين قرب دير الزور في سوريا.
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ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قوله، إن قوات التحالف نفذت ضربات قرب الميادين يومي 25 و26 ماي وتجري تقييماً للنتائج.
وذكر المرصد السوري ومقره بريطانيا، أن عدد قتلى القصف الجوي على الميادين خلال اليومين الماضيين ارتفع إلى 50 قتيلاً.
وشاهد سكان طائرات استطلاع وطائرات حربية تحلق فوق المدينة في الساعة 07:25 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (16:25 بتوقيت غرينتش) قبل أن تطلق صواريخ أصابت مبنيين أحدهما من أربعة طوابق ويقطنه سوريون ومغاربة من أسر مقاتلين من "داعش".
ويفقد "داعش" أراضي في سوريا والعراق أمام هجمات من جماعات بعضها متنافس. ويتجمع كثير من مقاتلي التنظيم المتقهقرين من جبهات أخرى في منطقة حوض نهر الفرات في سوريا.
ويقول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إنه حريص على تجنب سقوط ضحايا مدنيين في الضربات الجوية ويحقق في أي تقارير تتعلق بذلك.