خلال جولته الخارجية الأولى تصرفات ترامب "الصبيانية" تثير الجدل حوله

لم تكتف وسائل الإعلام العالمية في التركيز في تغطيتها للجولة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أبرز اللقاءات والتصريحات والاتفاقات التي أبرمت خلالها، بل تجاوزتها لتلقي الضوء على المواقف المحرجة التي صدرت منه في محطاته المختلفة بدءاً بالرياض ووصولاً إلى صقلية.

وأثارت بعض التصرفات من ترامب التي أقل ما يقال عنها أنها غير لائقة برئيس أقوى دولة في العالم الجدل حوله وفجرت التعليقات في المنصات الإعلامية المنتشرة على الشبكات الاجتماعية.

"الشروق أونلاين" يقدم في هذه المادة رصداً بالفيديوهات والصور لأبرز المواقف التي أثارت الجدل خلال رحلة سيد البيت الأبيض الخارجية الأولى.





مصافحة ترامب

في الرياض أولى محطات الرئيس الأمريكي، رصدت عدسات الكاميرا ترامب خلال القمة الإسلامية الأمريكية، وهو يصافح رئيس طاجاكستان إمام علي رحمان، الذي كان مستعداً جيداً لمعركة مصافحة ترامب المميزة.

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وفي القدس المحتلة حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصافحة الرئيس الأمريكي لكن ترامب بدا تائهاً ولم ينتبه لطلب نتنياهو إلا لاحقاً.

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ويوم الخميس، التقى ترامب لأول مرة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بروكسل وعبر الرئيس الأمريكي عن إعجابه بالفوز الذي حققه ماكرون في الانتخابات الرئاسية.

لكن حين حانت لحظة المصافحة، حاول ترامب النيل من ماكرون بالضغط على يديه مطولاً، لكن الرئيس الفرنسي كان له بالمرصاد.

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مرة أخرى في نفس اليوم، حين التقيا في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، حاول ترامب جذب يد ماكرون بقوة، لكن ردة فعل الرئيس الفرنسي لاقت إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

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دفع رئيس وزراء مونتينيغرو

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية فيديو يرصد أغرب ما قام به ترامب خلال جولته، ففي قمة الناتو التي انعقدت، مساء الخميس، ظهر ترامب يدخل بين الصفوف؛ ليتصدر قادة حلف شمال الأطلسي، واضطر إلى دفع دوسكو ماركوفيتش رئيس وزراء مونتينيغرو (الجبل الأسود)؛ ليصبح في طليعة مجموعة من القادة.

وظهر ترامب وهو يتخطى رئيس وزراء مونتينيغرو بدفعه جانباً بيده اليمنى؛ ليصل إلى مقدمة الحاضرين، حيث كان يقف بعض القادة، وسط ذهول الحاضرين من تصرف ترامب "الصبياني".

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ترامب وميلانيا

وسائل الإعلام ركزت كذلك على بعض المشاهد التي ربما توحي بالكثير عن علاقة ترامب بزوجته ميلانيا، حين رفضت السيدة الأولى في مرتين على الأقل وضع يدها بيد الرئيس الأمريكي.

نقلت وسائل الإعلام لقطات مصورة لميلانيا تدفع يد ترامب حين حاول إمساكها وهي تسير بجانبه خلال استقبالهم الحافل في مطار بن غوريون في تل أبيب، الاثنين الماضي.

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مرة أخرى السيدة الأولى تدفع بيد الرئيس الأمريكي عند هبوطهما من الطائرة في مطار روما.

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لكن على النقيض من ذلك التقطت عدسات الكاميرا السيدة الأولى وهي تمسك بيد زوجها في الفاتيكان وهم ينظران إلى لوحة "يوم القيامة"، مما يوحي على ما يبدو بأنها اطُلعت على تركيز وسائل الإعلام على تصرفاتها مع زوجها.

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مرة أخرى، مساء الخميس، أمسكت ميلانيا بيد ترامب وهم ينزلان من الطائرة الرئاسية في صقلية، آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي الخارجية الأولى، حيث سيلتقي، الجمعة، قادة مجموعة السبع.

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