نقل 300 أسير فلسطيني مضرب عن الطعام إلى المستشفيات

أ ف ب - الشروق أونلاين

ذكر نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، أن أكثر من 300 أسير فلسطيني من المضربين عن الطعام نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية، بسبب تردي أوضاعهم الصحية خلال اليومين الماضيين.

وقالت المتحدثة باسم النادي أماني سراحنة لوكالة فرانس برس: "نقل أكثر من 300 أسير إلى المستشفيات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، بسبب تردي أوضاعهم الصحية بعد مرور حوالي 40 يوماً على إضرابهم عن الطعام".

وكان أكثر من ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بدأوا إضراباً عن الطعام في السابع عشر من أفريل الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الحياتية داخل هذه السجون.

وأضافت المتحدثة، أن غالبية الأسرى الذين نقلوا إلى المستشفيات اخضعوا لـ"فحوصات طبية وتمت إعادتهم إلى العزل الانفرادي"، بينما بقي قسم منهم في المستشفيات.

وأكد نادي الأسير ورود معلومات عن حالات صحية حرجة لبعض المعتقلين.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نبهت، الخميس، إلى أن مئات من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 39 يوماً في سجون الاحتلال دخلوا مرحلة "حرجة"، وذلك بعدما التقت جميع المعتقلين.

وقال رئيس دائرة الصحة في اللجنة الدولية في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة غابرييل سالازار في بيان، إن "أطباء اللجنة الدولية للصليب الأحمر زاروا جميع المعتقلين المضربين عن الطعام ويراقبون وضعهم من كثب".

وأضاف "بعد ستة أسابيع من (بدء) الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق حيال التداعيات المحتملة على صحتهم. من وجهة نظر طبية، ندخل مرحلة حرجة".

وفي حين تحدثت مصادر في السلطة الفلسطينية عن مفاوضات مع حكومة الاحتلال ومن خلال وسطاء دوليين بشأن مطالب الأسرى، أكد نادي الأسير عدم وجود مفاوضات مباشرة بين الأسرى المضربين أنفسهم وحكومة الاحتلال.