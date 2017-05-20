اعتماد "الدوام المستمر" بدءا من السابعة صباحا "المتعاقدون" و"المستخلفون" لتصحيح أوراق البكالوريا

قررت وزارة التربية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الاستعانة بالأساتذة "المتعاقدين" و"المستخلفين"، للحراسة والتصحيح في امتحان شهادة البكالوريا، لتفادي العجز المسجل السنة الفارطة خاصة في مادتي التاريخ والجغرافيا والفلسفة، فيما تم اعتماد العمل بنظام "الدوام المستمر" في تصحيح وثائق المترشحين، لإنهاء العملية في الآجال.

وأفادت مصادر "الشروق"، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وجه استدعاءات بصفة رسمية للأساتذة العاملين "بعقود" للحراسة في اختبارات البكالوريا التي ستنطلق في 11 جوان المقبل، وأشارت الى أن تصحيح وثائق المترشحين في البكالوريا ستنطلق في 22 جوان المقبل، حيث ستضبط المديريات قائمة "المتعاقدين" للمرة الثانية على التوالي، للاستعانة بهم، خاصة في المواد المشتركة بين الشعب كمواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة، نظرا لكثافة الأوراق مقابل عدد قليل للأساتذة في هاتين المادتين، بغية تفادي مشكل السنة الماضية، أين واجه رؤساء مصالح التصحيح عجزا في عدد المصححين، مما أدى بهم إلى الاستنجاد "بالمتعاقدين" و"المستخلفين".

كما اعتمد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الدوام المستمر في عمليات التصحيح، بداية من الساعة السابعة صباحا إلى الثانية زوالا، بضمان سبع ساعات عمل، في حين أعطى الديوان الحرية كاملة لرؤساء مراكز التصحيح في ضبط التواقيت التي تناسب فريق العمل.