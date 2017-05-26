تسمم 60 شخصا في تبسة

تعرض مساء الخميس، ما لا يقل عن 60 شخصا، لتسمم غذائي، ببلدية بوخضرة بولاية تبسة، وقد تم نقل الضحايا، بمختلف السيارات والمركبات الخاصة، إلى العيادة الطبية للبلدة، وإلى مستشفى علي هوام ببلدية مرسط، وحسب المعلومات المستقاة، من أقارب بعض الضحايا، فإن التسمم وقع بسبب تناول طعام، في مأتم بذات البلدية، بعد وفاة أحد أعيان المنطقة، في حين أن أهل المأتم نفوا أن يكون المصابون قد حضروا لمأتمهم أو تناولوا أي وجبة لديهم والتي كانت عبارة عن كسكسي باللحم، وقد رجح الكثير من ان المشكل الأساسي، يعود إلى فساد اللحم، الذي جلب من بلدية بئر مقدم المشهورة بأسواق لحومها الشعبية.

وعلم من مصدر مسؤول أن مصالح الأمن، فتحت تحقيقا لمعرفة السبب الحقيقي من التسمم، والذي جاء بعد حوالي شهرين من تسمم وقع بمدينة الونزة، حيث أصيب ما لا يقل عن 30 شخصا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة غداء بمأتم أيضا، حيث تم نقلهم إلى مستشفى لعوينات، وتأكد وقتها بأن اللحوم الفاسدة هي السبب، يذكر أن جميع المصابين غادروا المستشفى باستثناء حالة لطفل مازال إلى غاية الجمعة تحت الرقابة الطبية.