آلاف دينار الحد الأقصى للاقتطاع لكل قروض الخدمات الاجتماعية تسديد قروض السكن بدون فوائد لعمال البريد على مدار 8 سنوات

حددت مؤسسة بريد الجزائر رسميا قيمة الاقتطاع الشهري لتسديد قروض الخدمات الاجتماعية بدون فوائد، حيث ستكون القيمة في حدود 5 آلاف دينار كحد أقصى لكافة القروض التي تم اعتمادها (سكن زواج.. وغيرها)، ما يعني أن قروض السكن سيمتد تسديدها على مدار 90 شهرا (قرابة 8 سنوات)، بدل 4 سنوات كما كان مقررا سابقا.

وجاء في مراسلة للهيكلة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية لمؤسسة بريد الجزائر حملت رقم 20/SCOSC/RESP/2017، مؤرخة في 26 ماي 2017 تحوز الشروق على نسخة منه، وموجهة لمسؤولي هياكل الخدمات الاجتماعية، انه في إطار تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية والثقافية المترتبة عن اجتماعها في 10 ماي الماضي، فإن الاقتطاعات الشهرية المتعلقة بالقروض القابلة للتعويض قد حددت بـ 5000 دينار.

ولفتت المراسلة إلى أن هذه القيمة قد حددن بالنسبة لجميع القروض القابلة للتعويض، مع الأخذ بعين الاعتبار سن المستفيد، كون الاقتطاع يجب أن لا يتعدى في أي حال من الأحوال تاريخ الإحالة على التقاعد.

هذا الإجراء يعني أن المستفيد إذا كانت الاقتطاعات التي تجرى من حسابه لا تغطي قيمة لأقرض خلال فترة عمله بالمؤسسة وحان موعد إحالته على التقاعد، فإن الهيكلة ملزمة بإجراء اقتطاعات إضافية تفوق قيمة 5000 آلاف دينار.

وبهذا الإجراء تكون مؤسسة بريد الجزائر قد خفضت من مبلغ الاقتطاع الشهري الخاص بقروض السكن، حيث أن الإجراء كان ينص على قرض بـ 45 مليون بدون أي فوائد يسدد على مدار 45 شهرا (قرابة 4 سنوات) بمعدل 10 آلاف دينار لكل اقتطاع شهري، لكن وفلق الإجراء الجديد سيمتد التسديد لقروض السكن على مدار 90 شهرا (قرابة 8 سنوات) في حال لم يكن العامل معنيا بالتقاعد خلال تسعين شهرا اعتبارا من تاريخ استفادته من القرض.

وفي شق آخر، نصت ذات المراسلة على أنه تحسبا لمنح التعويضات لأرامل عمال البريد، فإنه يطلب من مسؤولي هياكل الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، بمجرد تلقي المراسلة، الشروع إرسال قوائم اسمية للأرامل مع الإشارة إلى من تمتلك أطفال ومن ليس لديها أطفال، وإرفاق ذلك برقم الحساب الجاري البريدي للمعنية.

وأمرت التعليمة بإعداد قوائم الأرامل اللواتي سيستفدن من التعويضات في إطار الخدمات الاجتماعية، على أساس ملف إداري به شهادة عائلية وعقد الزواج وشهادة عدم ممارسة نشاط وشهادة عمل الزوج المتوفي وصك مشطوب ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة حياة المعنية.