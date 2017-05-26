مصطفى معاق حركيا دون أب ولا أم ينتظر الرحمة من أهل الإحسان

رغم الآلام يقابلك مصطفى بلقرون المعاق حركيا بابتسامة وفرح ويكاد عقل الفرد يعجز عن تركيب الصورتين مع بعض لاختلافهما في المعنى والمحتوى.

حيث لا يكاد مصطفى يحرك يديه وساقيه لاستعمالهما لأبسط الحاجات، وهو على فراشه ببيته المتواجد على مستوى بلدية الناظور بتيبازة، لولا مربيته زوجة أخيه من أبيه اللذان لا يزالا على عهدهما في تأدية الأمانة التي تركتها لهما أم مصطفى المتوفية منذ 5 سنوات.

وأكدت زوجة أخ مصطفى "للشروق" أن أم مصطفى قبيل وفاتها كلفتهم بأمانة رعاية ابنها الذي لا يملك أقارب آخرين، باستثناء أبيه الذي غادر البيت دون رجعة منذ سنوات عديدة، بينما تقول زوجة أخ مصطفى إنها أم لستة أطفال بما يحملونه من نفقة أثقلت كاهلها، سيما وأن مصطفى ذو 30 سنة يحتاج للكثير من العناية الطبية والرعاية المادية، مناشدة في ذات الوقت أهل الخير والإحسان والجمعيات الناشطة في هذا الباب مساعدة مصطفى بما يلزمه من معدات طبية تأتي في مقدمتها الحفاظات وأكياس البول وكذلك فراش طبي، فيما ناد هذا الأخ وزوجته الصالحين أهل البر والتقوى دعمهم ومساندتهم في إكمال المهمة وتأدية الأمانة على أكمل وجه والتخفيف من آلام ضعيف يفرح بمجرد رؤية زائر.

هاتف عائلة مصطفى: 0791837048