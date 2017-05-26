اتهم قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قطر ودولاً أخرى لم يسمها بدعم الجماعات الإرهابية، وذلك في بيان أصدره، مساء الأحد، بشأن آخر التطورات على الساحة الليبية، ولاسيما الاشتباكات في العاصمة طرابلس، حسب ما نقل موقع قناة "سكاي نيوز عربية".
وقال حفتر، في البيان، إن الجيش يراقب "الجاليات التشادية والسودانية والإفريقية عموماً والعربية المتواجدة على الساحة الليبية التي دخلت إليها نتيجة عدم السيطرة على الحدود والتي تم دعمها وجلبها عن طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب".
وأضاف أن بعض هؤلاء الأشخاص استلموا "مبالغ مالية من دولة قطر وكذلك من دول أخرى ومن عناصر الإرهاب المتمثلة في بعض الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا".
كما طالب حفتر بربط الجنوب في المناطق الشمالية الشرقية وتشغيل حركة الطيران العسكري والمدني للمساهمة في توفير متطلبات وتنقلات أهل الجنوب، معتبراً بأن أمن الجنوب لا يستقيم ولا يستكمل إلا بالسيطرة على قاعدة الجفرة.
وكانت طائرات مصرية وليبية قد شنت، مساء الأحد، سلسلة غارات على مواقع جماعات متشددة في الجفرة، وذلك في أحدث ضربات جوية لسلاح الجو المصري والليبي عقب الهجوم الدامي الذي استهدف حافلة للأقباط في ألمنيا جنوب مصر.
يشار إلى أن الحكومة المصرية أكدت أن منفذي الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصاً بينهم أطفال ونساء وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كانوا قد تلقوا التدريبات في منطقة ليبية خاضعة لسيطرة الميليشيات المتشددة التي تقاتل الجيش الليبي.
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حفتر: قطر تدعم الإرهاب
وكالات - الشروق أونلاين
اتهم قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قطر ودولاً أخرى لم يسمها بدعم الجماعات الإرهابية، وذلك في بيان أصدره، مساء الأحد، بشأن آخر التطورات على الساحة الليبية، ولاسيما الاشتباكات في العاصمة طرابلس، حسب ما نقل موقع قناة "سكاي نيوز عربية".
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وقال حفتر، في البيان، إن الجيش يراقب "الجاليات التشادية والسودانية والإفريقية عموماً والعربية المتواجدة على الساحة الليبية التي دخلت إليها نتيجة عدم السيطرة على الحدود والتي تم دعمها وجلبها عن طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب".
وأضاف أن بعض هؤلاء الأشخاص استلموا "مبالغ مالية من دولة قطر وكذلك من دول أخرى ومن عناصر الإرهاب المتمثلة في بعض الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا".
كما طالب حفتر بربط الجنوب في المناطق الشمالية الشرقية وتشغيل حركة الطيران العسكري والمدني للمساهمة في توفير متطلبات وتنقلات أهل الجنوب، معتبراً بأن أمن الجنوب لا يستقيم ولا يستكمل إلا بالسيطرة على قاعدة الجفرة.
وكانت طائرات مصرية وليبية قد شنت، مساء الأحد، سلسلة غارات على مواقع جماعات متشددة في الجفرة، وذلك في أحدث ضربات جوية لسلاح الجو المصري والليبي عقب الهجوم الدامي الذي استهدف حافلة للأقباط في ألمنيا جنوب مصر.
يشار إلى أن الحكومة المصرية أكدت أن منفذي الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصاً بينهم أطفال ونساء وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كانوا قد تلقوا التدريبات في منطقة ليبية خاضعة لسيطرة الميليشيات المتشددة التي تقاتل الجيش الليبي.